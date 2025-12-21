Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ trong trận chiến với quân Mỹ tại Quảng Trị

  • Chủ nhật, 21/12/2025 17:52 (GMT+7)
Trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Sư đoàn 968 đã phát hiện và quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại vườn nhà một hộ dân ở xã Cam Lộ (Quảng Trị), cùng nhiều di vật quân trang, quân dụng, góp thêm căn cứ xác minh một trận đánh ác liệt cách đây 57 năm.

Chiều 20/12, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 cho biết, từ ngày 17/12 đến nay, đơn vị đã phát hiện và quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại vườn gia đình ông Nguyễn Xuân Thủy (thôn Tân Xuân 1, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

hai cot liet si anh 1

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu khoảng 0,9m.

Các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu khoảng 0,9m, phần xương đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng thu thập nhiều di vật như hộp tiếp đạn súng AK, dao găm, thắt lưng, cúc áo bộ đội và nhiều mảnh tăng nhỏ.

Theo thông tin ban đầu từ nhân chứng lịch sử và hồ sơ lưu trữ, khu vực này từng diễn ra trận chiến ác liệt vào năm 1968 giữa Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) với quân Mỹ. Trận đánh đã khiến 131 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 64 anh dũng hy sinh.

Hiện, toàn bộ hài cốt liệt sĩ đã được đưa về an vị, hương khói tại hội trường thôn Tân Xuân 1. Để mở rộng phạm vi tìm kiếm, Sư đoàn 968 tiếp tục phối hợp các lực lượng kiểm tra, xác minh, đối chiếu thông tin về địa bàn và các đơn vị từng chiến đấu tại khu vực, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ và quy tập trong thời gian tới.

