Tìm ra người đàn ông vẽ chữ ‘bắn tốc độ’ trên đường ở TP.HCM

Qua làm việc, người đàn ông 50 tuổi khai dùng sơn vẽ chữ “bắn tốc độ” trên đường Lê Quang Đạo (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) để cảnh báo cho người đi đường biết.

Sáng 17/7, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã tìm được người đàn ông dùng sơn vẽ chữ “bắn tốc độ” trên đường Lê Quang Đạo, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM.

Ông T. tại cơ quan công an. Ảnh: H.T.

Người này tên là T.Q.T. (SN 1975, ngụ xã Củ Chi, TP.HCM). Qua làm việc, ông T. thừa nhận là người thực hiện hành vi phun sơn trên đường với nội dung “bắn tốc độ” để nhằm cảnh báo cho người đi đường biết.

Trước đó, ngày 13/7, mạng xã hội phản ánh đường Lê Quang Đạo, cách cầu An Hạ khoảng 200 m, hướng từ Tây Ninh về TP.HCM xuất hiện dòng chữ “bắn tốc độ” trên mặt đường. Ngay khi nắm thông tin, Đội CSGT An Sương đã phối hợp với Công an xã Xuân Thới Sơn tiến hành trích xuất camera để xác minh vụ việc.

Camera ghi lại hình ảnh ông T. di chuyển trên đường. Ảnh: H.T.

Theo dữ liệu camera ghi lại, vào khoảng 11h15 ngày 13/7, một người đàn ông điều khiển xe mô tô biển số 59Y2-963.xx lưu thông trên làn đường hỗn hợp Lê Quang Đạo, hướng từ Tây Ninh về TP.HCM. Khi đến vị trí trên, người này đã dừng lại và dùng bình phun sơn màu trắng phun xuống mặt đường nội dung “bắn tốc độ”.

Đến 18h ngày 16/7, lực lượng chức năng đã xác định ông T. là người thực hiện hành vi nêu trên, đã phối hợp cùng cơ quan công an mời người này đến trụ sở xã để làm việc.

Dòng chữ "có bắn tốc độ" trên đường Lê Quang Đạo. Ảnh: H.T.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.