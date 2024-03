Tìm ra người bỏ hơn 1 tỷ đồng vào xe của người phụ nữ bán trứng

Liên quan tới câu chuyện người phụ nữ bán trứng gà bất ngờ phát hiện túi tiền hơn 1 tỷ đồng trong ô tô, đại diện chính quyền địa phương cho biết đây đơn thuần là vụ bỏ nhầm.

Sáng 14/3, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc người phụ nữ sau khi vào chợ bán trứng gà, trở lại ô tô thì phát hiện bên trong có một túi tiền hơn 1 tỷ đồng của ai đó ném vào. Người phụ nữ lập tức tri hô làm cả chợ nháo nhác, tập trung theo dõi vụ việc. Sau đó, người phụ nữ đã trình báo công an để tìm chủ nhân túi tiền.

Túi tiền "lạ" trong ô tô của người bán trứng.

Qua tìm hiểu của VietNamNet, vụ việc xảy ra ở chợ Đình, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Huỳnh, Chủ tịch UBND xã Tam Đồng, cho biết vụ việc trên xảy ra vào khoảng 10h17 ngày 13/3, tại khu vực cổng chợ Đình: “Khi đó, người phụ nữ ở Vĩnh Phúc đi ô tô giao trứng tại chợ Đình. Sau khi giao hàng, người này quay trở lại ô tô đỗ gần cổng chợ thì bất ngờ phát hiện trong xe có một túi đựng rất nhiều tiền. Người phụ nữ vội hô hào người dân tới chứng kiến sự việc, sau đó trình báo công an".

Người phụ nữ hoang mang về số tiền hơn 1,2 tỷ đồng trên xe ô tô của mình.

Theo Chủ tịch xã Tam Đồng, sau khi nhận tin báo, Công an xã phối hợp với Công an huyện Mê Linh xuống hiện trường để làm rõ. Công an xác định số tiền này không phải của đối tượng xấu trộm cắp rồi bỏ vào ô tô của người phụ nữ giao trứng, mà do một người ném nhầm tiền vào xe.

Người phụ nữ bán trứng là chị Nguyễn Thị L. (SN 1980, trú tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc), còn người ném nhầm tiền vào xe là anh Lê Đức Nam (con ông Lê Đức Sơn, sống ở thôn Văn Lôi).

"Có thể do anh Nam tâm lý không ổn định nên đã cầm số tiền trên đi lang thang rồi bỏ nhầm vào xe người khác như vậy", ông Huỳnh nói.