Tìm người thân nạn nhân tử vong tại biển Cửa Lò

  • Thứ hai, 13/4/2026 06:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lực lượng công an đang khẩn trương xác định danh tính, đồng thời phát thông báo tìm người thân của nạn nhân được phát hiện tử vong tại khu vực bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) chiều 12/4.

Ngày 12/4, công an phường Cửa Lò (Nghệ An) cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh danh tính và tìm thân nhân của một nạn nhân tử vong chưa rõ lai lịch.

Nạn nhân được phát hiện tử vong trên biển Cửa Lò.

Khoảng 14h20 cùng ngày, tại khu vực bãi tắm trước nhà hàng Biển Ngọc, thuộc khối Mỹ Thắng (phường Cửa Lò), người dân phát hiện một thi thể nam giới nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân là nam giới, chưa rõ họ tên, khoảng 40 tuổi, cao chừng 1,7 m, dáng người gầy, da ngăm đen. Nguyên nhân tử vong hiện được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an phường Cửa Lò thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân, đề nghị liên hệ với đơn vị để phối hợp giải quyết.

Thu Hiền/Tiền Phong

