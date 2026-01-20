Tìm được nhẫn kim cương thất lạc ở sân bay Đà Nẵng

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vừa nhận được email cảm ơn của bà T.H.Đ.L., du khách trên chuyến bay VN133 từ Đà Nẵng đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tìm thấy nhẫn kim cương và làm thủ tục trả lại du khách.

Trong thư, bà L. bày tỏ sự xúc động và biết ơn đối với lực lượng Kiểm soát an ninh sân bay, Công an cửa khẩu, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã tìm thấy một chiếc nhẫn kim cương của bà bị thất lạc trong lúc làm thủ tục lên máy bay.

Trước đó, ngày 18/01, trong quá trình làm thủ tục kiểm tra an ninh tại ga quốc nội, bà L. đã vô tình để thất lạc một chiếc nhẫn kim cương tại khay đựng đồ. Khi máy bay cất cánh, bà L. mới phát hiện mình bị mất chiếc nhẫn.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, bà L. đã liên hệ với nhân viên hướng dẫn du lịch (người hỗ trợ đoàn làm thủ tục check-in tại sân bay) nhờ tìm kiếm tài sản bị thất lạc.

Tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Đội Kiểm soát an ninh quốc nội sân bay Đà Nẵng đã chỉ đạo cán bộ rà soát, kiểm tra hệ thống và nhanh chóng xác định được tài sản của hành khách. Chiếc nhẫn kim cương sau đó được bảo quản cẩn thận và trao trả lại bà L.

Trong thư cảm ơn gửi lực lượng an ninh sân bay, bà L. cho biết chiếc nhẫn không chỉ có giá trị lớn về vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt đối với cá nhân bà. Việc được nhận lại tài sản bị thất lạc khiến bà L. rất xúc động.

Bà L. gửi lời cảm ơn tập thể Tổ 3, Đội Kiểm soát an ninh sân bay Đà Nẵng, đặc biệt là đồng chí Nguyễn Thành Nhân - cán bộ trực tiếp phát hiện tài sản thất lạc.