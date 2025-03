Tim Cook lại tiết lộ thiết bị Apple mới

Một thiết bị có chữ "Air" trong tên, nhiều khả năng là MacBook Air, sẽ được Apple nâng cấp trong tuần này.

Đoạn video của CEO Tim Cook liên quan đến thiết bị mới của Apple. Ảnh: @tim_cook/X.

Trong bài đăng đêm 3/3 (theo giờ Việt Nam) trên mạng xã hội X, CEO Tim Cook tiết lộ Apple sẽ ra mắt sản phẩm mới trong tuần này.

Dù Tim Cook không nói rõ tên thiết bị, đoạn video ngắn trong bài đăng có nội dung: “There’s something in the Air” (tạm dịch: “Điều gì đó sắp xảy ra”).

Theo suy đoán, chữ “Air” trong video ám chỉ MacBook Air. Đây cũng là slogan được Táo khuyết sử dụng khi ra mắt MacBook Air thế hệ đầu tiên năm 2008.

Giữa tháng 2, Tim Cook cũng chia sẻ kế hoạch ra mắt iPhone 16e trên X. Tuy nhiên thay vì tiết lộ ngày công bố sản phẩm cụ thể, CEO Apple chỉ viết chữ "tuần này" trong bài đăng mới.

Tin đồn về MacBook Air mới đã xuất hiện trong thời gian dài. Tháng 12/2024, thiết bị lộ diện trong bản thử nghiệm macOS 15.2, cho thấy thời điểm ra mắt cận kề.

Cuối tháng 2, biên tập viên Mark Gurman của Bloomberg cho biết lượng MacBook Air M3 và M2 tại cửa hàng Apple đang giảm. Táo khuyết chuẩn bị hoạt động marketing và bán hàng cho MacBook Air M4 để kịp lịch trình ra mắt trong tháng 3.

Tương tự MacBook Pro trình làng tháng 10/2024, chip M4 sẽ là cải tiến lớn nhất trên MacBook Air đời mới. Các tùy chọn màn hình được giữ nguyên, gồm 13 và 15 inch.

Dựa trên điểm đánh giá từ Geekbench, chip M4 tiêu chuẩn cho hiệu năng CPU đa nhân cao hơn 25% so với M3. Để so sánh, số nhân CPU của M4 được nâng lên 10, trong khi M3 có 8 nhân.

Gurman nhấn mạnh MacBook Air M4 là “bước đi hiếm hoi” của Apple trong chiến lược nâng cấp toàn bộ dòng máy Mac lên M4, thế hệ chip tập trung hiệu năng và trí tuệ nhân tạo (AI). Tháng 10/2024, công ty đã giới thiệu MacBook Pro, Mac mini và iMac với chip M4.

Bên cạnh hiệu năng, MacBook Air M4 có thể sở hữu một số nâng cấp đáng chú ý. Theo 9to5Mac, MacBook Air M3 hỗ trợ RAM tối đa 24 GB, song phiên bản M4 có thể nâng tối đa 32 GB.

Một số nâng cấp được đồn đoán khác như cổng USB-C chuẩn Thunderbolt 4, webcam 12 MP với Center Stage và tùy chọn màn hình phủ lớp nano. Đây là những tính năng cơ bản trên toàn bộ thiết bị dùng chip M4 khác.

MacBook Air M3 13 inch. Ảnh: Notebookcheck.

MacBook Air M4 cũng có thể hỗ trợ màn hình ngoài tốt hơn. Hiện tại, MacBook Air M3 hỗ trợ xuất hình ảnh cùng lúc ra 2 màn hình nhưng chỉ khi đóng nắp. Phiên bản M4 có thể xuất ra 2 màn hình kể cả khi màn hình chính hoạt động.

Tương tự iPhone 16e, MacRumors dự đoán Apple có thể ra mắt MacBook Air M4 dưới dạng thông cáo báo chí, kèm video giới thiệu trên YouTube.

Một thiết bị khác cũng có chữ “Air”, dự kiến trình làng đầu năm nay là iPad Air. Tuy nhiên trong bản tin Power On mới nhất, Gurman nhấn mạnh MacBook Air sẽ ra mắt sớm hơn.

Để so sánh, MacBook Air M3 (thế hệ gần nhất) ra mắt ngày 4/3/2024, trong khi phiên bản mới nhất của iPad Air (dùng chip M2) trình làng vào 8/5/2024.

“Thông báo về iPad có thể không diễn ra trong ít ngày tới, nhưng MacBook Air M4 đã cận kề. Tôi được biết Apple sẽ công bố MacBook mới sớm nhất trong tuần này”, cây viết của Bloomberg cho biết.