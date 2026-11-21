Nhiều người xác nhận được TikToker Win William tặng iPhone, iPad khi đi trên đường tại TP.HCM.

D.K. nhận được iPhone Duo từ Win William. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Khoảng 16h ngày 20/11, khi đang đi dạo cùng bạn gần vòng xoay Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), D.K. nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen có gương mặt giống một TikToker mình thường theo dõi. Anh nhờ bạn mở ứng dụng để kiểm tra và xác nhận đó là Win William - TikToker người Lào có 33 triệu lượt theo dõi, nổi tiếng với biệt danh "ông hoàng livestream".

D.K. nhanh chóng tiến đến xin chụp ảnh cùng. Sau khi hỏi D.K. có theo dõi mình trên TikTok hay không và nhận được câu trả lời có, Win William bất ngờ tặng anh một chiếc iPhone Duo.

"Cầm trên tay món quà giá trị, tôi nói với Win William rằng mình rất run và hồi hộp. Lúc gặp ngoài đời, anh ấy trông rất đẹp trai", D.K. kể lại với Tri Thức - Znews.

Theo D.K., thời điểm đó, Win William đi cùng một người quay phim và một nữ thông dịch viên. Tương tự D.K., một số người cũng xác nhận được nam TikToker tặng những món quà công nghệ giá trị.

Cũng trong chiều 20/11, anh Thanh Lâm, đại diện một quán bia trên đường Nguyễn Tri Phương (phường An Đông), nhận được tin nhân viên của mình được Win William tặng iPad.

"Món quà đến hoàn toàn ngẫu nhiên, không có sự sắp xếp từ trước. Lúc đó tôi không có ở quán, nhân viên được tặng quà rất vui", anh kể lại.

Một trường hợp khác là chị Như Ý, người nhận được một chiếc iPad khi tình cờ gặp Win William gần cổng chợ Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài). Chị cho hay khi nhận ra nam TikToker thường xem trên mạng xã hội, chị dẫn con nhỏ đến gần xin chụp ảnh. Chị không nghĩ mình được tặng quà.

"Tôi thấy anh ấy ở ngoài đời nên rất bất ngờ. Lúc đó anh nói tiếng Anh, tôi không hiểu hết, chỉ thấy rất vui vì được gặp thần tượng", chị Ý chia sẻ.

Nhân viên quán anh Lâm nhận được một chiếc iPad. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hành trình tặng iPhone, iPad của Win William tại Việt Nam được nhiều người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.

Ngày 21/11, đại diện một chuỗi cửa hàng công nghệ xác nhận với Tri Thức - Znews rằng Win William đến một chi nhánh ở TP.HCM mua số lượng lớn iPhone, iPad vào chiều 20/11.

"Khách hàng này thanh toán bằng tiền cá nhân, không phải hoạt động hợp tác quảng cáo", đại diện đơn vị thông tin.

Trước đó, ngày 20/11, Win William chia sẻ hình ảnh mình có mặt tại Việt Nam. Anh đăng tải nhiều video ghi lại những hoạt động tặng quà, hoa hồng cho nhiều người dân ở TP.HCM. Anh đồng thời chia sẻ tình cảm dành cho Việt Nam, nơi luôn có vị trí đặc biệt trong trái tim mình.

Win William là doanh nhân thương mại điện tử và nhà bán hàng livestream nổi tiếng người Lào, hoạt động chủ yếu tại Thái Lan. Anh được biết đến qua những phiên livestream TikTok Shop quy mô lớn, kết hợp bán hàng với các nội dung giải trí, tặng quà và chương trình tương tác với người xem.

Theo Khaosad, tên tuổi của Win William gắn với những phiên phát sóng kéo dài, trong đó anh thường tổ chức các hoạt động tặng tiền, vàng và nhiều phần quà có giá trị cho người xem. Khả năng thu hút lượng lớn khán giả và tạo doanh số cao giúp anh được truyền thông Thái Lan gọi là "ông hoàng livestream".

Ngoài ra, Win William còn được biết đến là người góp phần tạo nên sức lan tỏa cho nhiều trào lưu trên mạng xã hội, dáng chú ý là "iPhone Kupi", thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, TikToker này còn xây dựng hình ảnh gắn với các chương trình hỗ trợ cộng đồng.