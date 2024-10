Tiết lộ không ngờ về Kanye West

Trong cuộc phỏng vấn với The Sun, Cecilia Hailey, cựu giáo viên đã vén bức màn đen tối bao phủ Học viện Donda. Cô tiết lộ Kanye West đã lên kế hoạch dạy những đứa trẻ học cách bắn súng và diễu hành. Trước đó, Cecilia Hailey đã kiện nam rapper và các đồng nghiệp cũ vì sa thải cô một cách vô lý.

Chia sẻ về khoảng thời gian làm việc Học viện Donda, Cecilia Hailey mô tả ngôi trường giống như một "sở thú" và mọi ý kiến phản đối Kanye West đều không được lắng nghe. Cô tiết lộ bên ngoài trường học luôn có lực lượng bảo vệ, song những đứa trẻ không được đảm bảo an toàn khi ở bên trong.

"Cậu ấy thực sự muốn bọn trẻ học diễu hành, được dạy cách mang súng và bắn súng. Tuy nhiên, tôi sẽ không cho học sinh của mình học cách bắn súng, chắc chắn là không. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ không xảy ra nếu tôi còn ở đây, điều đó là không thể chấp nhận được, chẳng liên quan tới giáo dục", cô nói.

Cecilia Hailey bày tỏ không hiểu West nghĩ gì khi học sinh mới ở độ tuổi 8, 12 hoặc 15 tuổi.

Chưa dừng lại ở đó, Cecilia Hailey nhấn mạnh về vấn đề bắt nạt. Cô khẳng định đã chứng kiến ​​cảnh học sinh trốn dưới gầm bàn khi xô xát xảy ra và không có hình thức xử phạt cho những hành vi sai trái.

Dẫu vậy, The Sun cho biết chưa thể chứng minh những điều trên. Hiện, Học viện Donda và Kanye West đều không phản hồi những cáo buộc do Cecilia Hailey đưa ra.

Năm 2022, Kanye West thành lập Học viện Donda để tưởng nhớ người mẹ quá cố của anh. Sau loạt lùm xùm, ngôi trường di dời tới vùng ngoại ô ở Los Angeles (Mỹ), đồng thời chuyển thành tổ chức từ thiện có tên là Học viện Donda Ray, tập trung vào bóng rổ, hợp xướng và khiêu vũ.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.