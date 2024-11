Tiết lộ gây sốc về Marcelo

Theo Globo Esporte, trước khi tiến vào sân thi đấu, Marcelo đã có những lời nói gây tranh cãi với HLV Menezes: “Ông ấy đến gần tôi chỉ để làm hài lòng người hâm mộ", tờ báo Brazil dẫn lời Marcelo.

Khi HLV Menezes đặt tay lên vai và chỉ đạo Marcelo, cựu sao Real Madrid đã có phản ứng tiêu cực. Điều này khiến HLV của Fluminense không hài lòng và yêu cầu Marcelo trở lại ghế dự bị.

Sự cố xảy ra khi HLV Menezes dự định đưa Marcelo vào sân trong vài phút cuối của trận đấu giữa Fluminense và Gremio tại vòng 32 giải vô địch quốc gia Brazil hôm 2/11. Dù Fluminense đang dẫn 2-1, Marcelo dường như không đồng tình với quyết định này, khiến Menezes phải thay đổi kế hoạch và đưa tiền đạo John Kennedy vào sân thay thế. Kết quả chung cuộc, Gremio ghi bàn gỡ hòa ngay trước khi trận đấu khép lại trên sân Maracana.

Ngay sau trận này, Marcelo lập tức bị Fluminense chấm dứt hợp đồng. Trên trang cá nhân, hậu vệ này viết: “Tôi tự hào về những gì mình đạt được và cảm ơn mọi người giúp tôi tạo nên khoảnh khắc đặc biệt này, đặc biệt là chủ tịch, các nhân viên và đồng đội của tôi. Tôi sẽ luôn giữ Fluminense trong trái tim mình".

Ngoài vụ việc nói trên, cách hành xử của Marcelo tại Fluminense được báo chí Brazil hé lộ. Rafael Marques, phóng viên của ESPN, cho biết: “Tôi nói chuyện với những người sinh hoạt hàng ngày tại Fluminense, những câu chuyện về Marcelo khiến tôi bị sốc. Cậu ấy có những hành vi thiếu tôn trọng với nhân viên, mối quan hệ với các cầu thủ khác cũng không tốt đẹp. Marcelo có vấn đề với gần như mọi người".

Marques cũng chỉ ra rằng một trong những lý do chính dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng của Marcelo là thái độ không phù hợp với ban lãnh đạo đội bóng. “Vấn đề chính của Marcelo là sự cạnh tranh ngầm với các HLV như Diniz, Marcao và Mano Menezes. Hành động của cậu ấy thường xảy ra âm thầm, không hành động trực tiếp...”, Marques cho biết.

Cũng theo ESPN, Marcelo bị chỉ trích vì vắng mặt ở nhiều trận đấu bên ngoài Rio de Janeiro. Cựu sao Real Madrid lý giải rằng bản thân gặp vấn đề về thể lực, trong khi ban huấn luyện CLB lại cho rằng Marcelo “thiếu kỷ luật.”

Sau khi trở lại khoác áo Fluminense vào tháng 2/2023, Marcelo nhanh chóng gặt hái thành công với chức vô địch bang Rio de Janeiro và đặc biệt là danh hiệu Copa Libertadores. Tổng cộng, Marcelo có 101 lần ra sân cho Fluminense, ghi 11 bàn.

