Tiết lộ chi phí nuôi heo hơi, thịt heo có loại vọt lên 280.000 đồng

Doanh nghiệp chăn nuôi tiết lộ giá thành sản xuất heo hơi chỉ 45.000 đồng/kg giúp họ lãi đậm thời gian qua. Trong khi, giá thịt heo cao ngất ngưởng, có loại vọt lên 280.000 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá heo hơi vào đà tăng mạnh và “treo” trên đỉnh. Hiện, giá heo hơi tại miền Bắc được giao dịch ở mức 76.000-78.000 đồng/kg; khu vực miền Trung dao động trong khoảng 75.000-82.000 đồng/kg.

Giá thành sản xuất thấp, doanh nghiệp lãi đậm

Tại các tỉnh thành khu vực phía Nam, giá heo hơi xuất chuồng đã vọt lên 80.000-83.000 đồng/kg. Đây cũng là khu vực có giá heo hơi cao nhất ở nước ta.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giá thịt heo hơi xuất chuồng có xu hướng tăng từ đầu năm 2024 đến nay. Cụ thể, giai đoạn đầu năm 2024, giá mặt hàng này ổn định quanh mức 52.000-60.000 đồng/kg, sau đó tăng dần và đạt ngưỡng 70.000 đồng/kg vào thời điểm giữa và cuối năm.

Từ tháng 1 đến nay, giá heo hơi biến động mạnh theo từng ngày. Hiện, có địa phương đã tăng lên 83.000 đồng/kg - mức cao nhất kể từ giữa năm 2020.

Giá thịt heo tăng ào ào giúp doanh nghiệp chăn nuôi lãi đậm. Ảnh: Tâm An.

Giá xuất heo hơi cao cùng với việc giá nguyên liệu thức ăn và thức ăn thành phẩm giảm giúp người chăn nuôi có lãi, tạo động lực cho người nuôi tái đàn.

Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trước đó tính toán, với trang trại chăn nuôi có quy mô từ 200 con heo thịt trở lên, giá thành sản xuất heo hơi là gần 51.500 đồng/kg. Nếu tính giá từ 75.000-83.000 đồng/kg, người chăn nuôi xuất bán heo trọng lượng tiêu chuẩn 100 kg sẽ lãi 2,35-3,15 triệu đồng/con.

Mới đây, Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam (BAF) cũng tiết lộ chi phí sản xuất trung bình 1 kg heo hơi của doanh nghiệp ước khoảng 45.000 đồng/kg, trong khi giá heo hơi đang duy trì quanh mức hơn 70.000 đồng/kg, cao nhất lên tới 83.000 đồng/kg. Từ đó, BAF đặt mục tiêu lãi 450 tỷ đồng năm 2025, tăng 40% so với thực hiện năm 2024.

Trong năm 2024, nhờ giá heo tăng và neo ở mức cao, BAF báo lãi sau thuế hơn 395 tỷ đồng , gấp gần 8 lần so với năm 2023.

Năm nay, giá heo hơi “treo” trên đỉnh cao nên BAF ước doanh thu quý I và quý II lần lượt đạt khoảng 1.100- 1.200 tỷ đồng và 1.400- 1.500 tỷ đồng . Cả năm dự kiến đạt 6.000- 6.500 tỷ đồng doanh thu.

Tương tự, lãnh đạo Tập đoàn Dabaco từng tiết lộ giá thành sản xuất chỉ ở mức 48.000-51.000 đồng/kg thịt heo hơi. Do đó, Dabaco tự tin lợi nhuận đạt được của doanh nghiệp sẽ ở mức cao.

Trong báo cáo tài chính năm 2024, Dabaco ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 769 tỷ, tăng gần 3.000% so với cùng kỳ, tức gấp khoảng 30 lần. Còn năm nay, "ông lớn" này đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.108 tỷ đồng , tăng 29,3% so với ước tính thực hiện trong năm 2024 và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.007 tỷ đồng , tăng 30% so với cùng kỳ.

Thịt heo đắt đỏ, có loại vọt lên 280.000 đồng/kg

Trong bối cảnh các doanh nghiệp đua nhau báo lãi đậm, người tiêu dùng lại phải “thắt lưng buộc bụng” vì giá thịt heo ở chợ tăng ào ào, vọt lên mức cao ngất ngưởng.

Tại các chợ dân sinh ở Hà Nội, một số mặt hàng thịt heo đã được điều chỉnh giá tăng thêm từ 20.000-40.000 đồng/kg tùy loại dù mặt hàng này trong tình trạng khá ế ẩm.

Cụ thể, giá thịt ba chỉ dao động 150.000-180.000 đồng/kg; thịt sấn vai, chân giò, mông sấn từ 140.000-150.000 đồng/kg; sườn thăn, sườn non dao động trong khoảng 200.000-220.000 đồng/kg...

Thịt heo tươi có giá cao ngất ngưởng, nhiều người tiêu dùng chuyển sang ăn hàng đông lạnh giá rẻ. Ảnh: Tâm An.

Trong khi đó, một số thương hiệu thịt heo cao cấp niêm yết giá thịt heo xay, chân giò heo, sườn vai, ba rọi 150.000-195.000 đồng/kg. Riêng ba rọi heo đặc biệt, sườn thăn non có giá lần lượt 250.000 đồng/kg và 280.000 đồng/kg.

Nhiều người tiêu dùng than thở, giá thịt heo đang quá đắt đỏ khiến họ phải tính toán cắt giảm khẩu phần thịt trong các bữa ăn của gia đình, hoặc chuyển sang ăn thịt heo đông lạnh hay các thực phẩm khác có giá thành rẻ hơn, hợp với “túi tiền đi chợ” trong lúc thu nhập có xu hướng giảm.

Thực tế, tại một số siêu thị và cửa hàng, giá thịt heo đông lạnh đang có giá siêu rẻ so với mặt hàng cùng loại sản xuất trong nước. Đơn cử, móng giò heo đông lạnh và sườn que đồng giá 49.000 đồng/kg, bắp giò heo đông lạnh giá 59.000 đồng/kg… Mức giá này còn rẻ hơn cả giá thịt heo hơi xuất chuồng ở nước ta.

Số liệu thống kê cho thấy tháng 1 vừa qua, nhập khẩu thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh của Việt Nam đạt 12.600 tấn, giá trị khoảng 33,75 triệu USD (khoảng gần 861 tỷ đồng ), tăng đột biến 105% về lượng và tăng 149,1% về trị giá so với tháng cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, sau khi vận chuyển từ nhiều quốc gia như Brazil, Mỹ, Nga, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan… về Việt Nam, giá trung bình nhập khẩu thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh chỉ ở mức 2.672 USD /tấn (khoảng trên 68.000 đồng/kg).

Các chuyên gia và doanh nghiệp chăn nuôi nhận định, giá thịt heo vẫn có thể tăng và neo cao trong 1-2 tháng tới do thiếu hụt cung. Theo đó, khi nguồn cung ổn định, thịt heo nhập về nhiều hơn giá mới có thể hạ nhiệt.