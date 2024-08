Tiết kiệm tới 27 triệu đồng khi mua Vios vào tháng 8

Từng được giảm giá mạnh tới 47 triệu đồng, tháng 8 này, Toyota Vios nhận thêm hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kèm ưu đãi lãi suất 4,99%/năm.

Chương trình ưu đãi mới nhất từ Toyota Việt Nam mang đến cơ hội sở hữu xe dễ dàng hơn dành cho khách hàng đang quan tâm tới mẫu sedan “quốc dân” của hãng.

Giá bán hấp dẫn trong tháng 8

Từ nay đến hết tháng 8, khách mua mới Vios và hoàn tất 100% thủ tục thanh toán sẽ được hãng xe Nhật hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, với mức hỗ trợ lần lượt là 23 triệu đồng, 25 triệu đồng, 27 triệu đồng tương ứng các phiên bản E-MT, E-CVT và G-CVT.

Trong tháng 8, khách mua Vios sẽ nhận được khuyến mại 50% lệ phí trước bạ.

Vios là một trong những mẫu xe ăn khách nhất tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2024. Mẫu xe đặc biệt được ưa chuộng trong giai đoạn từ đầu tháng 3 đến nay, khi Toyota Việt Nam triển khai chính sách giá mới cùng nhiều chương trình khuyến mãi. Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2024, Vios đạt doanh số 4.215 xe, trở thành 1 trong 10 mẫu xe bán chạy nhất.

Thị trường xe giai đoạn nửa cuối năm 2024 có nhiều tín hiệu tích cực. Theo đó, Vios tiếp tục giữ “độ nóng” khi ghi nhận mức doanh số 1.745 xe đã được giao tới tay khách hàng, tăng 227% so với tháng trước.

Chia sẻ về chiếc Vios đời 2018 của mình, anh Huy - lái xe taxi tới từ Hưng Yên - cho biết: “Tôi chạy xe hơn 6 năm nay, có những ngày đi 180-250 km nhưng xe chưa phải sửa chữa lớn, có chăng là thay lốp vì đặc thù đi nhiều. Xe chỉ bảo dưỡng, thay dầu định kỳ theo đúng lịch của đại lý”.

Vì chạy xe dịch vụ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng là điểm anh đánh giá cao đối với mẫu sedan hạng B này. “Xe của tôi cũng khá lâu rồi, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 6,3 lít/100 km, vẫn được đánh giá tiết kiệm ở hiện tại”, anh nói thêm.

Cạnh tranh nhờ công nghệ an toàn

Kế thừa những ưu điểm đã tạo nên thương hiệu, Toyota bổ sung nhiều trang bị cho Vios phiên bản 2023, trong đó tập trung vào công nghệ an toàn. Phiên bản cao cấp G-CVT được trang bị thêm 2 tính năng trong gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) là cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn đường.

Các tính năng an toàn giúp Vios gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS) sử dụng một camera và radar có bước sóng milimet gắn vào lưới tản nhiệt, giúp giảm thiểu hoặc phòng tránh va chạm trước. Khi radar bước sóng ngắn và camera đơn phát hiện va chạm có thể xảy ra với phương tiện phía trước, hệ thống sẽ cảnh báo người lái trên màn hình kèm âm thanh, đồng thời kích hoạt phanh hỗ trợ khi đạp. Nếu người lái không thể đạp phanh, hệ thống sẽ chủ động kích hoạt chế độ phanh tiền va chạm để tránh va chạm hoặc hạn chế đến mức tối thiểu tốc độ va chạm.

Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) sử dụng camera trước của xe để phát hiện làn đường khởi hành khi đi trên những con đường thẳng với vạch kẻ rõ ràng, mép đường và lề đường. Trạng thái hoạt động của hệ thống được biểu thị thông qua hình minh họa đánh dấu làn đường màu trên màn hình đa thông tin (MID). Nếu xác định chiếc xe đang bắt đầu đi chệch khỏi làn đường đã được đánh dấu, hệ thống sẽ cảnh báo người lái bằng âm thanh và hình ảnh. Khi cảnh báo này xảy ra, người lái phải kiểm tra cẩn thận làn đường xung quanh trước khi đưa xe trở lại làn đường ban đầu.

Gói an toàn TSS hỗ trợ tối đa cho người lái.

Các tính năng trong gói an toàn TSS góp phần nâng cao tính an toàn chủ động của xe; hỗ trợ người lái; cảnh báo nguy hiểm nhằm giúp bảo vệ, ngăn ngừa hoặc giảm thiểu va chạm trong nhiều tình huống giao thông; cải thiện độ an toàn của xe trên các hành khách. Dù vậy, các tính năng an toàn là để hỗ trợ khi lái xe. Trong mọi tình huống, người lái cần chủ động quan sát và xử lý tình huống.

Bên cạnh đó, Vios còn ghi điểm nhờ không gian rộng rãi, thoải mái. Anh Minh cho biết: “Có thể trên giấy tờ, thông số của Vios không phải rộng nhất, nhưng sàn hàng ghế thứ 2 phẳng sẽ giúp cả nhà có những chuyến đi vui vẻ. Ngồi 3, đi đường dài, người ngồi giữa vẫn không cảm thấy thiệt thòi. Đó là chi tiết nhỏ mà đáng giá”.

Không gian thoải mái ở hàng ghế thứ 2 của Vios.

Vios hiện được phân phối với 3 phiên bản, có giá bán 458-545 triệu đồng. Mẫu xe của Toyota cũng đang dần thoát khỏi hình ảnh một chiếc xe “hiền” khi thiết kế mới mang hơi hướm cá tính và thể thao hơn.