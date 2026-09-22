Tiết kiệm hàng triệu đồng khi đi nước ngoài với VIB One Card Signature

Tổng chi tiêu cho mỗi chuyến đi nước ngoài có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp có thể giúp người dùng tối ưu một khoản tiền đáng kể.

Với VIB One Card Signature, một chuyến đi có thể được tối ưu từ trước khi cất cánh đến khi trở về, nhờ kết hợp các quyền lợi như 4 lượt phòng chờ sân bay miễn phí, 0% phí giao dịch ngoại tệ cho 3 kỳ sao kê đầu tiên, hoàn tiền đến 9% cho chi tiêu nước ngoài, cùng các ưu đãi riêng khi mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn và di chuyển.

Đặt vé 5 triệu đồng cùng VIB One Card, nhận hoàn tiền đến 950.000 đồng

Vé máy bay thường là một trong những khoản chi lớn đầu tiên khi chuẩn bị cho chuyến đi. Với VIB One Card, chủ thẻ có thể tối ưu khoản chi này bằng cách kết hợp ưu đãi từ Vietnam Airlines và quyền lợi hoàn tiền theo tính năng của thẻ.

Chẳng hạn, với giao dịch 5 triệu đồng đặt vé trực tuyến trên website hoặc ứng dụng Vietnam Airlines và đáp ứng điều kiện chương trình, khách hàng được hoàn 10%, tương đương 500.000 đồng. Chương trình áp dụng cho 200 giao dịch hợp lệ đầu tiên mỗi tháng.

Đồng thời, nếu giao dịch đáp ứng điều kiện hoàn tiền 9% theo tính năng của One Card, khách hàng có thể nhận thêm 450.000 đồng. Như vậy, một giao dịch vé máy bay trị giá 5 triệu đồng có thể mang về tổng giá trị hoàn đến 950.000 đồng.

Đặc biệt, trong thời gian từ nay đến hết ngày 31/10, chủ thẻ VIB One Card sẽ được giảm 80 USD vé khứ hồi đến Singapore với mã SIAVIB80, áp dụng cho thời gian bay từ 1/9/2026 đến 31/3/2027.

Trải nghiệm tại sân bay và những đặc quyền suốt hành trình

Một khoản giá trị khác thường khó quy đổi trực tiếp thành tiền nhưng lại tác động rõ rệt đến trải nghiệm của chuyến đi là dịch vụ phòng chờ sân bay (lounge).

Chủ thẻ VIB One Card hạng Signature được tặng 4 lượt sử dụng lounge và dịch vụ đón/tiễn tại sân bay (fast track) tại hệ thống sân bay trên toàn cầu và được tặng thêm không giới hạn số lượt theo mức chi tiêu nước ngoài. Hiện chủ thẻ đã có thể đặt dịch vụ cho mình và người đi kèm, ngay trên ứng dụng MyVIB một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Đặc biệt, quyền lợi này được mở khóa ngay từ khi khách hàng hoàn tất việc đăng ký và phát hành thẻ. Với một chuyến đi có nhiều chặng bay, 4 lượt sử dụng giúp trải nghiệm của chủ thẻ tại sân bay trở nên thoải mái hơn mà không phải trả thêm chi phí cho mỗi lần sử dụng.

Nhưng một chuyến đi nước ngoài không chỉ có chi phí vé máy bay và khách sạn. Thông thường, hành trình tại điểm đến mới chiếm phần lớn chi phí của chuyến đi. Giả sử một người chuẩn bị cho chuyến du lịch nước ngoài với ngân sách khoảng 1.000 USD cho các khoản chi tiêu tại điểm đến, chưa kể vé máy bay và khách sạn, thì với một thẻ có mức phí giao dịch ngoại tệ phổ biến khoảng 3%, riêng khoản phí này có thể tương đương khoảng 30 USD , tức hơn 700.000 đồng tùy tỷ giá.

Trong khi đó, chủ thẻ VIB One Card Signature được áp dụng phí giao dịch ngoại tệ 0% trong 3 kỳ sao kê đầu. Sau thời gian ưu đãi, mức phí là 1%. Như vậy, với cùng 1.000 USD chi tiêu ở nước ngoài, chủ thẻ One Card có thể tối ưu được khoản phí khoảng 700.000 đồng, so với mức phổ biến trên thị trường. Khoản phí này tuy nhỏ nhưng với những người có tổng chi tiêu lớn sẽ tích lũy thành khoản tiền đáng kể.

Nhận hoàn tiền từ mỗi giao dịch chi tiêu ở nước ngoài

Một điểm đáng chú ý của VIB One Card Signature là chi tiêu nước ngoài cũng nằm trong nhóm danh mục được hưởng mức hoàn tiền đến 9%, bên cạnh mua sắm, du lịch, giáo dục và bảo hiểm. Tổng mức hoàn tiền lên tới 1,5 triệu đồng mỗi tháng, tối đa 18 triệu đồng một năm.

Giả sử trong chuyến đi, khách hàng có 20 triệu đồng chi tiêu nước ngoài đủ điều kiện áp dụng mức hoàn 9%, số tiền được hoàn theo hạn mức tối đa của thẻ trong tháng sẽ là 1,5 triệu đồng.

Tùy mức độ chi tiêu, chủ thẻ One Card Signature cho thể tối ưu từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng cho một chuyến đi nước ngoài từ các khoản hoàn tiền, ưu đãi phí giao dịch ngoại tệ và đặc quyền phòng chờ sân bay.

Điều này tạo ra một cách tiếp cận khác với chi tiêu du lịch. Thay vì phải cắt giảm trải nghiệm để tiết kiệm chi phí, người dùng có thể đồng thời nhận lại một phần giá trị từ chính các khoản chi tiêu này.

Một chiếc thẻ đủ cho cả hành trình

Từ ưu đãi vé máy bay, phòng chờ, phí giao dịch ngoại tệ đến hoàn tiền cho chi tiêu nước ngoài, VIB One Card được thiết kế để một chiếc thẻ có thể đáp ứng nhiều nhu cầu trong cùng một hành trình.

Nhưng triết lý của One Card không đơn thuần là tích hợp thêm nhiều quyền lợi vào một chiếc thẻ. “One là ĐỦ” là cách VIB hướng tới một trải nghiệm đơn giản hơn: Khách hàng không cần sở hữu quá nhiều thẻ hay phải nhớ thẻ nào phù hợp với từng khoản chi, mà có thể lựa chọn một chiếc thẻ đủ linh hoạt để đồng hành với nhiều nhu cầu trong cuộc sống, từ những chuyến đi xa đến các chi tiêu thường ngày.

Đón mùa du lịch và săn sale cuối năm, VIB mang đến đặc quyền hoàn 100% phí giao dịch ngoại tệ, không giới hạn cho chủ thẻ tín dụng Max Card và One Card. Chủ thẻ thanh toán toàn cầu khi duy trì số dư bình quân tài khoản càng cao sẽ được hoàn phí càng nhiều, tối đa tới không giới hạn.