Tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào

Đại tướng Vilay Lakhamphong đã đến chúc mừng Đại tướng Lương Tam Quang nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Chiều 25/1, tại Hà Nội, Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đến chúc mừng Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang chân thành cảm ơn đồng chí Vilay Lakhamphong đã dành thời gian đến chúc mừng Bộ Công an Việt Nam; đồng thời nhiệt liệt chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng chúc mừng đồng chí Vilay Lakhamphong tiếp tục được Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào tín nhiệm bầu tái cử Ủy viên Bộ Chính trị và được bầu giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng đồng chí Vilay Lakhamphong đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Lào anh em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

“Bộ Công an Việt Nam nói chung và cá nhân tôi chân thành cảm ơn đồng chí, trong thời gian giữ cương vị là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào, đã luôn quan tâm chỉ đạo, phối hợp, hợp tác, hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn, trên cương vị Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Vilay Lakhamphong sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ và chỉ đạo lực lượng Công an Lào phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an Việt Nam, tăng cường hợp tác hơn nữa để xây dựng lực lượng Công an hai nước ngày càng chính quy, tinh nhuệ, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần vào công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Lào trên mọi lĩnh vực công tác để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước giao phó, góp phần làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào nói chung, giữa Bộ Công an hai nước nói riêng.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, đồng chí Vilay Lakhamphong chúc mừng Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong chúc mừng Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đánh giá cao vai trò của Bộ Công an Việt Nam trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ tăng cường hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.