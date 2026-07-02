Tiếp tục gia hạn sử dụng thẻ nhà báo

Thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 được tiếp tục gia hạn đến hết ngày 30/9. Thông tin được nêu trong quyết định mới ban hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ban hành quyết định gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30/9/2026.

Quyết định nêu rõ việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo không áp dụng đối với những người đã được cấp thẻ tại cơ quan tạp chí khoa học thuộc các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện và bệnh viện.

Mẫu thẻ nhà báo 2026.

Trong thời gian gia hạn thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025, các trường hợp đã được cấp thẻ nhà báo thời hạn 2026-2030 sử dụng thẻ nhà báo đã được cấp trong hoạt động tác nghiệp.

Quyết định này thay thế Quyết định số 695/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2026 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc gia hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025.

Mẫu thẻ nhà báo 2026 có chiều dài 85,725 mm, chiều rộng 53,975 mm, độ dày 0.76 mm, theo chuẩn ISO CR80. Chất liệu thẻ bằng nhựa PVC, cán mờ hai mặt. Số thẻ nhà báo gồm 9 số do hệ thống phần mềm chọn ngẫu nhiên.

Về hình thức, thẻ có nền trước màu vàng, ở giữa in hình hoa sen và họa tiết trống đồng xung quanh, nền sau màu đỏ. Thẻ nhà báo có hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Mặt trước bố trí ảnh người được cấp thẻ ở góc trái phía trên, bên dưới là mã QR nhận diện thông tin.

Khi quét mã, người dùng có thể tra cứu theo thời gian thực các thông tin gồm tình trạng hiệu lực của thẻ, họ tên người được cấp, cơ quan báo chí và số thẻ nhà báo.

Ngoài các thông tin cá nhân như họ tên, bút danh, năm sinh và cơ quan công tác, thẻ còn thể hiện số thẻ, ngày cấp và thời hạn sử dụng. Phía dưới bên phải là chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cùng dấu của Bộ VHTTDL.

Thẻ nhà báo có thời hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày cấp. Bộ VHTTDL giao Cục Báo chí chủ trì, phối hợp với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cùng các đơn vị liên quan tổ chức quản lý, cấp, đổi, thu hồi và sử dụng thống nhất thẻ nhà báo, đồng thời quản lý dữ liệu và xác thực thông tin thẻ theo quy định.