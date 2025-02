Tiền vệ Man City lại tỏa sáng ở giải Nam Mỹ

Trên chấm phạt đền ở phút 40, tiền đạo của Man City mở tỷ số trận đấu cho U20 Argentina. Đây là bàn thứ 6 của Echeverri sau 8 trận ở giải đấu năm nay. Anh xếp thứ nhì trong cuộc đua vua phá lưới của giải, kém người dẫn đầu Neiser (U20 Colombia) 1 bàn.

Thống kê cũng chỉ ra Echeverri ghi 7 bàn sau 5 lần chạm trán các đội trẻ Brazil trong sự nghiệp. Ở trận ra quân gặp U20 Brazil hôm 25/1, Echeverri sắm vai người hùng của U20 Argentina với 2 bàn và 1 kiến tạo. Anh nhận giải Cầu thủ hay nhất trận.

Tiền vệ vừa đầu quân Man City vào đầu năm ngoái cho thấy tiềm năng lớn và được đánh giá là một trong những cầu thủ đáng xem nhất giải U20 Nam Mỹ 2025.

Trở lại với trận đấu, có lợi thế dẫn trước sau bàn thắng của Echeverri, U20 Argentina chọn lối chơi chặt chẽ, kiểm soát trận đấu. Điều này gây nhiều khó khăn cho Brazil.

Sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Ramon Menezes dâng cao tìm bàn gỡ hòa. Đến phút thứ 78, U20 Brazil mới có được điều mình muốn. Tiền đạo cánh phải Rayan tận dụng đường kiến tạo của Serrotte để sút tung lưới U20 Argentina, san bằng cách biệt.

Cả hai đội tấn công quyết liệt trong những phút còn lại của trận đấu, nhưng không đội nào ghi thêm bàn thắng.

U20 Brazil có trận hòa 1-1 quan trọng trước U20 Argentina ở vòng chung kết sau khi đã thua 0-6 ở giai đoạn vòng bảng. Trận hòa này giúp U20 Brazil giữ vững ngôi đầu với 10 điểm, ngang với Argentina nhưng hơn hiệu số bàn thắng.

Chức vô địch giải U20 Nam Mỹ 2025 chỉ có thể được quyết định ở lượt đấu cuối, khi U20 Brazil gặp Colombia, còn Argentina đối đầu Paraguay.

Giải U20 Nam Mỹ 2025 diễn ra từ ngày 23/1 đến 16/2 tại Venezuela. Nhà đương kim vô địch của giải đấu là U20 Brazil.

