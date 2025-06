Tiền thưởng của Inter Miami tại Club World Cup

Inter Miami nhận thất bại nặng nề 0-4 trước PSG tại vòng 16 đội FIFA Club World Cup 2025™ rạng sáng 30/6, qua đó chính thức bị loại khỏi giải.

Theo tính toán, thầy trò HLV Javier Mascherano bỏ túi 21,05 triệu USD tiền thưởng từ FIFA nhờ việc góp mặt ở vòng 1/8. Trong khi đó, hai đại diện còn lại của MLS là Seattle Sounders và LAFC nhận lần lượt 9,55 triệu và 10,55 triệu USD sau khi dừng chân ngay vòng bảng.

Sportico cho biết số tiền này sẽ được các CLB giữ lại 100% thay vì phải phân chia doanh thu với MLS. Cả MLS và Hiệp hội cầu thủ Mỹ đều đồng ý rằng các cầu thủ nên nhận phần tiền thưởng từ FIFA Club World Cup 2025™ khi góp mặt tại giải.

Inter Miami, LAFC và Seattle Sounders là ba trong số những câu lạc bộ có giá trị cao nhất của MLS. LAFC đứng đầu với 1,28 tỷ USD , Inter Miami đứng thứ hai với 1,19 tỷ USD , và Seattle Sounders đứng thứ bảy với 825 triệu USD .

Về doanh thu trong năm 2024, Inter Miami xếp thứ nhất với 190 triệu USD , LAFC đứng thứ hai với 142 triệu USD , và Seattle Sounders đứng thứ chín với 83 triệu USD .

Đối với những CLB như Inter Miami ở MLS hay các đội ngoài châu Âu, tiền thưởng mà FIFA mang lại tại Club World Cup 2025™ có giá trị không kém việc giành được chiếc cúp.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.