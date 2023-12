Tiện ích thể thao tạo sức hút cho 'quận Kinh đô' tại Ocean City

Bên cạnh hệ tiện ích tất cả trong một, điểm khác biệt của “quận Kinh đô” Vinhomes Ocean Park 2 còn đến từ loạt công viên đa dạng như VinWonders Hà Nội Wave Park, Silk Park.

Đặc biệt, hệ thống công viên liên hoàn với trải nghiệm thể thao hiện đại sẽ sớm được quy hoạch tại Empire Park.

Xu hướng chọn nơi ở nhiều mảng xanh, tiện ích thể thao

Báo cáo của các chuyên gia đến từ Nhật Bản cho thấy mỗi lần đi bộ trong công viên có thể giảm 12% mức độ cortisol, 1% huyết áp, 5% nhịp tim và 7% hoạt động gây âu lo căng thẳng.

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học Journal of Epidemiology and Community Health cũng cho thấy những người sống gần với không gian xanh trong khoảng 1 km có tỷ lệ mắc bệnh tim, tiểu đường, hen suyễn và chứng đau nửa đầu… thấp hơn so với người sống ở khu vực ít mảng xanh.

Vận động ngoài trời mang đến nhiều lợi ích lớn cho sức khỏe.

Do đó, xu hướng lựa chọn nơi ở có nhiều thay đổi trong thời gian gần đây. Thay vì tìm nhà tại trung tâm đô thị, nhiều người hướng đến khu vực gần không gian mở như công viên với đa dạng tiện ích rèn luyện sức khỏe, nhằm giảm bớt áp lực của cuộc sống.

Tại Việt Nam, nhiều ông lớn BĐS nhanh chóng nắm bắt xu hướng mới. Trong đó, Vinhomes quy hoạch hệ thống hàng chục công viên nội khu với đa dạng phong cách và kiến trúc tại Vinhomes Ocean Park 2 - nơi được ví như “quận Kinh đô”, còn gọi là “quận 2” của Ocean City.

Sân golf trên mặt nước tại “quận Kinh đô” sử dụng mặt nước làm đường phát bóng, mang đến cho người chơi trải nghiệm độc đáo.

Hàng nghìn thiết bị rèn luyện thể thao, chăm sóc sức khỏe trong “quận 2” được bố trí dày đặc. Cư dân được tận hưởng những phút giây dạo bộ thư giãn, tập yoga hay tập gym tại sân thể thao ngoài trời.

Bên cạnh đó, hướng đến phục vụ và phát triển cộng đồng tinh hoa, Vinhomes thiết kế tổ hợp công viên liên hoàn Empire Park tại trung tâm của “quận Kinh đô”. Nơi đây có hàng loạt tiện ích thể thao đẳng cấp.

Tổ hợp này được hình thành từ 3 công viên thể thao với nhiều phong cách, đáp ứng đa dạng lứa tuổi, gồm: Công viên khải hoàn với các tiện ích vui chơi, giải trí dành cho cư dân nhí; công viên quần vợt với loạt sân tập, sân thi đấu tennis theo tiêu chuẩn quốc tế; công viên golf mặt nước, mang đến trải nghiệm mới mẻ.

Hoàn thiện yếu tố sống năng động tại “quận Kinh đô”

Bên cạnh nắm bắt xu hướng thực tế để phát triển hệ sinh thái tiện ích thể thao, Vinhomes kiến tạo đại tiện ích mua sắm, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe đẳng cấp quốc tế tại “quận Kinh đô”. Có thể kể đến là VinWonders Royal Wave Park, quảng trường Kinh đô Ánh sáng, tổ hợp Center Point, Vinmec Health Resort, Vincom Mega Mall…

Khu đô thị này còn là điểm đến vui chơi lý tưởng với hàng loạt sự kiện, lễ hội trong giai đoạn cuối năm. Kết hợp sự ra mắt của tổ hợp giải trí Mega Grand World Hà Nội, sức sống tại khu vực phía đông ngày càng bùng nổ. Cùng với sự hình thành của tòa tháp văn phòng trong tương lai, cư dân sẽ được tận hưởng cuộc sống với đầy đủ yếu tố “sống - làm việc - học tập - lập nghiệp” theo xu thế mới.

Hệ thống tiện ích tại “quận Kinh đô” đang dần hoàn thiện.

Hiện nay, “quận Kinh đô” dần trở thành tâm điểm thu hút cộng đồng tinh hoa của khu vực phía Bắc. Ghi nhận từ chủ đầu tư cho thấy có hơn 4.000 cư dân đã xây dựng tổ ấm tại đây. Dự kiến trước Tết nguyên đán, hàng nghìn người sẽ chuyển cư về đây.

Đồng thời, Vinhomes đưa ra chiến lược cụ thể để phát triển cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại, tiêu biểu như CLB với nhiều hoạt động giao lưu, gắn kết và các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao hấp dẫn. Chủ đầu tư cũng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ chào đón cư dân và khách hàng về với “quận Kinh đô” như Tổ ấm an vui, Sức sống trung tâm, thuê villa trải nghiệm cuộc sống Ocean City… Bên cạnh đó, nhiều chính sách, ưu đãi hấp dẫn cũng được áp dụng, mở rộng cơ hội cho khách hàng đang tìm kiếm nơi an cư hay sản phẩm đầu tư có dòng tiền tiềm năng.

Sức sống tại Vinhomes Ocean Park 2 ngày một sôi động nhờ chính sách của Vinhomes.

Cụ thể, Vinhomes hỗ trợ hoàn toàn lãi suất 0% trong 24 tháng với 70% giá trị căn nhà. Khách hàng có thể nhận nhà với nội thất hoàn thiện để vào ở ngay hoặc khai thác kinh doanh. Ngoài ra, chủ hộ kinh doanh được hỗ trợ tiền thuê liên tục trong 2 năm, giá trị khoản hỗ trợ có thể lên đến 600 triệu đồng. Đây là chính sách áp dụng cho quỹ căn hoàn thiện với điều kiện và điều khoản đi kèm.

Bên cạnh đó, khách hàng mua nhà tại “quận Kinh đô” trong giai đoạn này được nhận xe ôtô điện với mẫu mã sang trọng như VinFast VF 8 và VF 9.

Nhiều nhà đầu tư nhận định với chính sách hấp dẫn, “quận Kinh đô” sẽ sớm thu hút hàng nghìn cư dân về đây xây dựng cuộc sống mới. Nhờ đó, sức sống tại khu đô thị cũng như khu vực phía đông sẽ có diện mạo năng động trong tương lai không xa.