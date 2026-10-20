Tiệm hoa tươi TP.HCM bội thu dịp 20/10

Dịp lễ 20/10 năm nay, nhiều cửa hàng hoa tươi tại TP.HCM nhận được nhiều đơn hàng hoa tươi cao cấp có giá trị lên đến hàng chục triệu đồng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện thương hiệu hoa Flower box (phường Tân Định) cho biết dịp 20/10 năm nay, cửa hàng đã nhận về nhiều đơn hàng hoa tươi thiết kế riêng theo yêu cầu của khách hàng có giá trị lên đến hàng chục triệu đồng.

Đa dạng sản phẩm hoa tươi nhập khẩu

Tính đến ngày 19/10, đại diện Flower Box cho biết phần lớn đơn hàng hoa tươi đặt trước có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên. Thậm chí, đơn hàng giá từ 20 triệu đồng trở lên đã được khoảng 20 khách hàng "đặt gạch". Đây chủ yếu là những đơn hàng hoa tươi cao cấp được thiết kế theo yêu cầu riêng của khách hàng.

Không chỉ Flower box, phân khúc hoa cao cấp năm nay ở các cửa hàng hoa ở TP.HCM cũng ghi nhận lượng đơn tăng mạnh. Tại một cửa hàng hoa cao cấp nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Hòa Hưng), nhân viên giới thiệu một bình hoa do tiệm thiết kế bao gồm hoa cẩm tú cầu, tulip, lan hồ điệp - trong đó 90% là hoa nhập khẩu và 10% còn lại là hoa nội địa từ Đà Lạt - có giá 10-18 triệu đang nằm trong top "sản phẩm bán chạy" dịp 20/10.

Hay tại cửa hàng Flora Holic (phường Xuân Hòa), nhân viên cho biết trong tầm giá dưới 10 triệu, hoa hồng nhập khẩu hoặc lan hồ điệp là các sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn. Đơn cử, mỗi chậu hoa hồng kết hợp với một số loại hoa khác có giá khoảng 5 triệu đồng hoặc một chậu lan hồ điệp leo lũa gỗ sẽ có giá nhỉnh hơn khoảng 9 triệu đồng.

Một số chậu lan hồ điệp leo lũa gỗ có giá đắt đỏ. Ảnh: Flora Holic.

Đại diện Flower box đánh giá số lượng khách hàng tìm mua hoa dịp 20/10 năm nay vẫn ổn định. Tuy nhiên, thị hiếu khách hàng luôn thay đổi theo thời gian, đòi hỏi cửa hàng cũng như đơn vị khác phải liên tục đổi mới về ý tưởng và thiết kế để đáp ứng nhu cầu thị trường.

"Dịp 20/10 luôn là một trong những thời điểm thị trường hoa tươi sôi động nhất trong năm. Với lượng khách hàng ổn định và nhu cầu đa dạng, Flower box không chỉ tập trung vào riêng dịp lễ này mà còn cả vào những thời điểm khác trong năm", vị đại diện nhấn mạnh.

Bán hơn 300 hoa hồng in chữ chỉ trong vài ngày

Bên cạnh các sản phẩm hoa tươi nhập khẩu đắt đỏ, trong dịp 20/10 năm nay, cửa hàng Flower box đã quyết định mở bán sản phẩm hoa hồng in chữ độc đáo, với số lượng giới hạn chỉ 500 bông. Theo tiệm, ý tưởng này từng được triển khai cách đây nhiều năm và cho đến hiện tại, sản phẩm vẫn giữ được sức hút lớn.

Trên mỗi cành hoa hồng cao cấp nhập khẩu trực tiếp từ Ecuador, cửa hàng sẽ áp dụng công đoạn xử lý chuyên biệt để có thể in biểu tượng phụ nữ Việt Nam cùng tà áo dài, kèm dòng chữ chúc mừng.

Mỗi cành hoa hồng in chữ có giá 150.000 đồng. Ảnh: Flower box.

Nhờ vẻ ngoài bắt mắt và có dấu ấn riêng biệt, hoa hồng in chữ nhanh chóng tạo ấn tượng và đã có hơn 300 khách hàng đặt mua sản phẩm này, dù cửa hàng chỉ mới bắt đầu nhận đơn từ khoảng 3 ngày trước. Theo vị đại diện, lượng đơn hàng có thể tiếp tục tăng vọt vào ngày lễ chính, đặc biệt khi nhu cầu tìm kiếm quà tặng độc đáo của khách hàng tăng mạnh.

Về giá cả, mỗi sản phẩm hoa hồng in chữ có giá 150.000 đồng/kg và khách hàng có thể kết hợp loại hoa này với các sản phẩm hoa khác tùy theo sở thích. Trong trường hợp này, giá trị đơn hàng sẽ phụ thuộc vào cách phối hoa và tổng thể sản phẩm được lựa chọn.

Khách hàng có thể kết hợp hoa hồng in chữ với các sản phẩm hoa khác. Ảnh: Flower box.

Ngoài sản phẩm độc đáo trên, theo cửa hàng, các dòng hoa nhập khẩu, đặc biệt là hoa hồng Ecuador, tiếp tục là dòng sản phẩm được khách hàng quan tâm nhiều trong dịp 20/10.

Đáng chú ý năm nay, chi phí vận chuyển hoa từ nước ngoài cũng như nguồn cung từ đối tác không biến động quá nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Vì vậy, cửa hàng có thể chủ động hơn trong việc chuẩn bị nguồn hoa, đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong dịp lễ. Việc các chi phí khác ổn định cũng giúp giá thành sản phẩm bán ra cho khách không thay đổi quá nhiều.