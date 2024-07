Tiêm chủng Long Châu thông tin về kết quả kiểm tra và đánh giá an toàn

Qua báo cáo của các phòng Y tế, những cơ sở tiêm chủng thuộc hệ thống FPT Long Châu vẫn duy trì được điều kiện thực hiện tiêm chủng.

Vào ngày 12/7, trang thông tin của Sở Y tế TP.HCM đã đăng tải nội dung chính thức về kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn tiêm chủng tại 20 cơ sở tiêm chủng thuộc CTCP Dược phẩm FPT Long Châu trên địa bàn thành phố.

Đứng trước nhiều thông tin trên các trang mạng xã hội, báo chí thời gian gần đây, đại diện Long Châu cho biết đơn vị hiểu sâu sắc về trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin. Do hoạt động trong lĩnh vực y tế liên quan đến sức khỏe, vì sự an toàn của hàng triệu hộ gia đình, ngay sau khi có kết luận của Sở Y tế TP.HCM, Tiêm chủng Long Châu chính thức trả lời các câu hỏi và cung cấp những thông tin chính xác.

Qua báo cáo của các phòng Y tế, những cơ sở tiêm chủng thuộc hệ thống FPT Long Châu vẫn duy trì được điều kiện thực hiện tiêm chủng. Trong đó, một số cơ sở tiêm có vài tồn tại cần khắc phục: Bố trí cơ sở vật chất chưa phù hợp, đảm bảo quy trình một chiều; chưa trang bị máy phát điện dự phòng, thiết bị phòng cháy chữa cháy… Dựa trên chỉ đạo và hướng dẫn của Sở Y tế, đơn vị đã tiến hành rà soát toàn diện và có những điều chỉnh phù hợp.

Các cơ sở tiêm chủng của FPT Long Châu vẫn duy trì được điều kiện thực hiện tiêm chủng.

Đầu tiên là hệ thống cảnh báo theo dõi nhiệt độ bảo quản vaccine và còi đèn ở tủ lưu trữ vaccine. Cụ thể, các tủ lưu trữ vaccine của Long Châu (thương hiệu Haier, đạt tiêu chuẩn WHO) được tích hợp đầy đủ thiết bị lưu trữ còi đèn ngay trong tủ. Khi vượt quá nhiệt độ cài đặt (3-7 độ C), tủ sẽ lập tức phát ra cảnh báo còi và đèn.

Bên cạnh đó, Long Châu có trang bị thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động riêng, độc lập với tủ lạnh là Logtag. Khi nhiệt độ tủ lạnh vượt quá ngưỡng cài đặt an toàn (3-7 độ C), hệ thống cảnh báo còi đèn của thiết bị Logtag cũng lập tức được kích hoạt và gửi tin nhắn tự động đến tất cả nhân sự liên quan tại cơ sở (quản lý, điều dưỡng) và trụ sở chính ngay cả vào ban đêm.

Tại trụ sở chính, đội giám sát 24/7 sẽ tiến hành các bước xử trí, phối hợp cơ sở theo quy trình để đảm bảo nhiệt độ lưu trữ luôn được duy trì an toàn, xuyên suốt.

Do vậy, hệ thống cảnh báo của Long Châu theo dõi xuyên suốt được nhiệt độ quy chuẩn trong mọi tình huống với 3 lớp phòng vệ riêng (cảnh báo thiết bị, cảnh báo Logtag, cảnh báo ở trụ sở chính). Tuy nhiên, để việc cảnh báo được rõ ràng hơn nữa ngay tại cơ sở, đơn vị đã tiếp thu hướng dẫn của Sở Y tế và bắt đầu tiến hành trang bị thêm hệ thống còi, đèn cảnh báo.

Tiếp đến là máy phát điện. Tủ lưu trữ chính, bảo quản vaccine qua đêm tại Tiêm chủng Long Châu thuộc hãng Haier HBC - 260. Khi có sự cố mất điện, tủ duy trì nhiệt độ an toàn đã thiết lập (2-8 độ C), cũng như tính an toàn và ổn định chuẩn trong suốt quá trình trên 60 giờ. Bên cạnh đó, Tiêm chủng Long Châu vẫn có phương án dự phòng bổ sung là thuê máy phát điện từ đối tác để xử trí khi cần.

Cuối cùng là quy trình một chiều. Tiêm chủng Long Châu áp dụng quy trình một chiều ngay từ đầu ở các cơ sở (Lê Văn Lương, Nguyễn Duy Trinh, 3/2…).

Trong quá trình thực hiện các cơ sở mới sau này, một số có đặc thù không gian khác, đơn vị đã bố trí phòng xử trí sau tiêm bên trong phòng khám của bác sĩ để nhanh chóng xử lý cho bệnh nhân khi phát sinh sự cố.

Tuy nhiên, sau khi làm việc với Sở Y tế TP.HCM, Tiêm chủng Long Châu được hướng dẫn làm rõ bố trí không gian như vậy là chưa đúng quy định. Vì vậy, đại diện Long Châu cho biết đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu và tiến hành điều chỉnh lại toàn bộ không gian của các cơ sở theo đúng quy trình một chiều.

Trong công bố mới nhất, Sở Y tế TP.HCM cũng đưa thông tin về 2 trường hợp phản vệ sau tiêm vaccine tại 2 cơ sở Tiêm chủng Long Châu. Hiện nay, cả hai 2 trường hợp đã ổn định và xuất viện. Đơn vị đã báo cáo và cung cấp thông tin cũng như hồ sơ liên quan đến 2 trường hợp này về Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) theo quy định.

Tiêm chủng là lĩnh vực đòi hỏi tính an toàn cao, nên hoạt động kiểm tra định kỳ của cơ quan chức năng là việc làm rất cần thiết. Đại diện Tiêm chủng Long Châu cho biết đơn vị rất cảm kích khi trong quá trình hoạt động luôn có sự hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan quản lý thông qua việc kiểm tra giám sát định kỳ, góp phần kiện toàn hoạt động để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Tiêm chủng Long Châu gửi lời cảm ơn đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP.HCM đã chỉ ra các thiếu sót về cơ sở vật chất, trang thiết bị, từ đó cam kết tiếp tục đầu tư, thực hiện nghiêm túc với mong muốn mang lại sự an toàn cao nhất cho người dân.

Đại diện Tiêm chủng Long Châu chia sẻ: “Đơn vị còn non trẻ, nên trong quá trình hoạt động cần khắc phục những thiếu sót về cơ sở vật chất, trang thiết bị… theo như chỉ đạo của cơ quan quản lý. Tuy vậy, chúng tôi cam kết luôn đảm bảo về nguồn gốc, chất lượng vaccine theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Vì vậy, Tiêm chủng Long Châu kính mong quý cơ quan báo chí và cộng đồng tiếp nhận các thông tin đa chiều, khách quan và vui lòng liên hệ để đơn vị có cơ hội cung cấp thông tin một cách chính xác, kịp thời nhất”.

Qua đó, đại diện Tiêm chủng Long Châu nhấn mạnh đơn vị đã và đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện hơn, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, đảm bảo sự hài lòng và an toàn cho khách hàng.

“Kính mong quý cơ quan báo chí, khách hàng, đối tác thấu hiểu và đồng hành, để Long Châu được góp phần làm cánh tay nối dài của nền y tế dự phòng nước nhà, vì lợi ích, sức khỏe cộng đồng xã hội”, đại diện Tiêm chủng Long Châu nói.