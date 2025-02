Tiếc cho Joao Felix

Từng được ca ngợi là viên ngọc sáng nhất của bóng đá Bồ Đào Nha, Joao Felix đã có bước nhảy vọt khi rời Benfica để gia nhập Atletico Madrid với mức giá kỷ lục 127 triệu euro vào năm 2019. Khi ấy, chàng trai trẻ này được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của “Rojiblancos”, một người có thể thay thế Antoine Griezmann và mang đến sức sáng tạo cho đội bóng của Diego Simeone.

Nhưng đến thời điểm hiện tại, thay vì trở thành một siêu sao thực thụ, Felix lại đang chật vật tìm lại chính mình sau những năm tháng đầy biến động.

Hành trình của Felix trong màu áo Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona và hiện tại là AC Milan đều có một điểm chung: khởi đầu đầy hứa hẹn nhưng càng về sau càng trở nên mờ nhạt. Vấn đề không chỉ nằm ở chiến thuật, mà còn ở chính thái độ thi đấu của anh. Liệu tiền đạo người Bồ Đào Nha có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này để trở thành cầu thủ mà người hâm mộ mong đợi?

Khi Atletico Madrid chấp nhận chi số tiền khổng lồ để mang Joao Felix về từ Benfica, họ không chỉ mua một cầu thủ, mà là một giấc mơ. Đó là giấc mơ về một số 10 hiện đại, một ngòi nổ sáng tạo có thể thay đổi cục diện trận đấu. Nhưng vấn đề nhanh chóng xuất hiện: lối chơi của Felix hoàn toàn không phù hợp với triết lý bóng đá của Simeone.

Felix là mẫu cầu thủ ưa thích tự do, kỹ thuật cá nhân xuất sắc và có khả năng tạo đột biến trong không gian hẹp. Tuy nhiên, dưới thời Simeone, những phẩm chất đó không được ưu tiên. Atletico Madrid là một tập thể dựa trên sự kỷ luật, tinh thần chiến đấu và sự hy sinh vì đội bóng. Các tiền đạo của họ không chỉ có nhiệm vụ ghi bàn mà còn phải tham gia pressing, hỗ trợ phòng ngự và hoạt động không ngừng nghỉ.

Điều này khiến Felix trở nên lạc lõng. Anh vẫn có những khoảnh khắc lóe sáng - những cú sút xa đẹp mắt, những pha xử lý khéo léo - nhưng không đủ để tạo nên tầm ảnh hưởng ổn định. Hơn nữa, mối quan hệ căng thẳng với Simeone càng làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Sau gần bốn mùa giải không thể khẳng định được mình, Atletico Madrid quyết định gửi Felix đi theo dạng cho mượn, mở ra chương mới trong hành trình bấp bênh của tiền đạo này.

Felix cập bến Chelsea vào tháng 1/2023 với hy vọng được giải thoát khỏi Atletico Madrid. Môi trường Premier League được cho là phù hợp hơn với anh, nơi bóng đá tấn công được đề cao hơn phòng ngự. N

hưng sau màn ra mắt đầy ấn tượng với những pha xử lý đẳng cấp, sự sa sút nhanh chóng xuất hiện. Chelsea, một đội bóng vốn đã bất ổn, không phải là nơi giúp Felix tìm lại sự ổn định.

Rời "The Blues", Felix chuyển đến Barcelona theo dạng cho mượn trong mùa giải 2023/24. Lần này, sự khởi đầu thậm chí còn rực rỡ hơn: bàn thắng vào lưới Real Betis, màn trình diễn ấn tượng trước Porto ở Champions League.

Nhưng rồi câu chuyện cũ lại lặp lại. Anh dần mất vị trí trong đội hình chính, không thể duy trì sự ổn định và một lần nữa bị đặt dấu hỏi về tinh thần thi đấu. Việc Barcelona không kích hoạt điều khoản mua đứt chứng tỏ rằng họ không còn niềm tin vào Felix.

Và như một vòng luẩn quẩn, tiền đạo người Bồ Đào Nha lại phải đi tìm bến đỗ mới. Hè 2024, Felix trở lại Chelsea, nhưng chỉ trụ được vài tháng và phải tiếp tục rời đi. AC Milan là cái tên tiếp theo.

Kỹ thuật điêu luyện, khả năng dứt điểm tinh tế và nhãn quan chiến thuật tốt - Joao Felix sở hữu đầy đủ tố chất để trở thành một ngôi sao lớn. Nhưng những phẩm chất ấy sẽ vô nghĩa nếu thiếu đi tinh thần chiến đấu và sự ổn định.

Hình ảnh Felix trong mắt nhiều người hâm mộ là một cầu thủ tài năng nhưng thi đấu hời hợt. Anh không phải là mẫu cầu thủ sẵn sàng lăn xả vì đội bóng, không có sự máu lửa khi đội nhà gặp khó khăn. Điều này trái ngược hoàn toàn với những đồng nghiệp cùng thế hệ như Vinícius Jr hay Erling Haaland - những người luôn thể hiện khát khao chiến thắng mãnh liệt.

Ở tuổi 25, Felix không còn là một tài năng trẻ nữa. Anh đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất của sự nghiệp, nơi chỉ có hai con đường: hoặc vươn lên trở thành một ngôi sao đẳng cấp, hoặc trở thành một "tài năng lỡ dở" mà bóng đá từng chứng kiến quá nhiều.

AC Milan có thể là điểm đến lý tưởng để Felix tái sinh. Nếu có thể thích nghi với hệ thống chiến thuật của đội chủ sân San Siro và tìm thấy sự ổn định, Felix hoàn toàn có thể biến San Siro thành sân khấu để tỏa sáng.

Nhưng mọi thứ phụ thuộc vào chính anh. Tài năng là điều không cần bàn cãi, nhưng bóng đá đỉnh cao không chỉ dựa vào tài năng. Để vươn lên hàng ngũ những cầu thủ xuất sắc nhất, Felix cần thay đổi. Anh phải chứng minh rằng mình không chỉ là một cầu thủ có kỹ thuật, mà còn có bản lĩnh, khát khao và tinh thần chiến đấu.

AC Milan có thể là bến đỗ cuối cùng để Felix chứng minh rằng anh không phải một "thần đồng lỡ dở". Nhưng nếu thất bại thêm một lần nữa, anh sẽ dần bị lãng quên, trở thành một cái tên gợi lên nhiều tiếc nuối hơn là sự kỳ vọng.

Thời gian không chờ đợi ai. Và giờ đây, tất cả phụ thuộc vào Joao Felix. Vừa qua, AC Milan bị loại khỏi Champions League từ vòng play-off trước Feyenoord - một kết quả đáng xấu hổ. Trong ngày đội nhà bị loại, Joao Felix đá chính – và như một kịch bản quen thuộc, anh lại gây thất vọng.

