Tiếc cho Greenwood

"Greenwood thật sự gây ra những phiền toái cho chúng tôi trong hiệp 2. Atletico không thể ngăn chặn cậu ấy và điều đó khiến chúng tôi trả giá", tiền đạo Griezmann thốt lên sau trận hòa 3-3 giữa Atletico và Getafe thuộc vòng 18 La Liga hôm 20/12.

Không có nghệ thuật nói quá ở đây. Những tình huống rê dắt tốc độ, xử lý không chỉ khéo léo mà còn hiệu quả của Greenwood khiến hàng thủ Atletico trải qua ngày việc vất vả. Trên hết, Getafe có được điều mình cần từ sự xông xáo của mũi nhọn người Anh, đó là 1 điểm rời Metropolitano.

Tờ Marca đặt cho Greenwood biệt danh mới ở Getafe, là "Starboy". Chân sút người Anh ngày càng khẳng định được giá trị của mình trên đất Tây Ban Nha khi trở thành một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công đội bóng.

Dưới ánh đèn chói lọi của sân Metropolitano, Griezmann tỏa sáng với cú đúp, còn Greenwood thì không. Nhưng bóng đá đâu chỉ phải ghi bàn mới được tôn vinh. Greenwood dù tịt ngòi vẫn đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung của Getafe.

Nhìn Greenwood chơi bóng giờ thích thật. Mỗi khi bóng tới chân trung phong người Anh, người hâm mộ như cảm thấy có luồng điện chạy ngang người. Đó là bởi Greenwood thi đấu trực diện, thường xuyên sử dụng tốc độ để qua người và đưa ra quyết định không chỉ dứt khoát mà còn chóng vánh.

Griezmann đã đúng khi nói Atletico không thể ngăn chặn Greenwood. Những thống kê càng tô vẽ đậm thêm cho màn trình diễn tuyệt vời của tiền đạo người Anh tại Madrid. Đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công 83%, có 3 key-passes (đường chuyền mở ra cơ hội), 4 lần rê dắt qua người thành công là số liệu thống kê của Greenwood trước Atletico.

Tới nay, Greenwood đã ghi 3 bàn và có 4 đường kiến tạo, tương đương với 30% số bàn thắng đội chủ sân Coliseum sở hữu tới nay. Sau những gì xảy ra liên quan tới lùm xùm đời tư, Greenwood vẫn giữ được phẩm chất hay nhất trên sân bóng.

"Greenwood thật tuyệt vời. Ngay từ ngày đầu tiên cậu ấy tới đây, tôi sớm nhìn ra điều đó. Greenwood là cầu thủ xuất sắc và sẽ nhanh chóng đạt tới đẳng cấp cao nhất trong thời gian tới", HLV José Bordalás của Getafe chia sẻ sau trận đấu tại Metropolitano.

Theo The Athletic, Getafe có thể mở cuộc đàm phán với Man Utd để giữ Greenwood lâu hơn. Tương lai chưa biết thế nào, nhưng nếu tiền đạo người Anh tiếp tục chơi hay, sẽ là sai lầm nếu Getafe không níu chân cầu thủ này.

Gần đây, Greenwood bắt đầu chinh phục tình cảm của người hâm mộ Getafe. Khoảnh khắc CĐV liên tục xin chụp ảnh cùng cầu thủ này cho thấy rằng, họ đã chấp nhận trung phong 22 tuổi.

Trước đó, Giám đốc Thể thao của Getafe, ông Ruben Reyes nhấn mạnh rằng Greenwood chỉ là "cầu thủ bóng đá và giống bất kỳ cầu thủ nào khác". Điều này cho thấy lãnh đạo đội bóng thực sự quan tâm đến chất lượng chuyên môn tiền đạo người Anh có thể mang tới cho CLB, hơn là những lời xì xào về bản lý lịch từng bị điểm trừ, với cáo buộc hãm hiếm cũng như hành hung bạn gái mà cầu thủ này vướng phải.

Trong ngày Greenwood được Getafe giới thiệu, bầu không khí rất tích cực xuất hiện trên sân Coliseum. Người hâm mộ nồng nhiệt chào đó tay săn bàn 22 tuổi. Vài tháng sau, Greenwood đáp lại niềm tin của NHM bằng màn trình diễn ấn tượng.

"Nhìn Greenwood hiệu quả bao nhiêu, có ai thấy thất vọng với Antony" là một trong những bình luận nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Cả hai cùng chơi ở cánh phải, nhưng phong độ đang hoàn toàn trái ngược. Greenwood đá hay thế nào, Antony lại khiến CĐV Man Utd ngán ngẩm.

Mùa này, Antony chưa có bàn hay kiến tạo nào cho Man Utd trên mọi đấu trường. Lối chơi của cầu thủ người Brazil bị chỉ trích rườm rà, thiếu hiệu quả. Cùng là cầu thủ "kèo trái", nhưng Antony lại kém xa Greenwood ở khả năng dứt điểm.

Trong đêm Greenwood "hành hạ" hàng thủ Atletico, cựu cầu thủ Man Utd, Ravel Morrison gửi lời nhắn nhủ tới CLB: "Một cầu thủ đẳng cấp. Man Utd phải đưa tiền đạo này trở lại".

Thậm chí, đoạn video highlight màn trình diễn của Greenwood cũng đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Một bằng chứng củng cố cho quan điểm tiền đạo người Anh thật sự trở lại với phiên bản hay nhất.

Từ Manchester, "Quỷ đỏ" chắc chắn cập nhật tình hình của Greenwood. Nhưng tới nay, đội chủ sân Old Trafford vẫn giữ sự im lặng. Họ cho rằng việc đưa tiền đạo người Anh trở lại đội hình sẽ tạo ra rủi ro không mong muốn.

Trước thềm mùa giải mới, không ít cầu thủ thuộc đội nữ Man Utd kêu gọi Greenwood nên rời CLB. Ngay cả khi nhiều đội ở đội nam sẵn sàng chào đón tiền đạo người Anh trở lại, chừng ấy vẫn chưa giúp cầu thủ này hoàn toàn được tha thứ.

Nội bộ Man Utd mùa này lại không hề yên ắng như nhiều CLB khác. Erik ten Hag phải rất vất vả mới quản lý được phòng thay đồ nhiều biến động. Khi sự chưa thành, ông thầy người Hà Lan chắc chắn không muốn nhận thêm bài test vào danh sách, dù rằng sự có mặt của Greenwood có thể cải thiện đáng kể cho hàng công.

Chừng nào "Quỷ đỏ" còn im lặng, Greenwood sẽ chưa thể về lại CLB. Và đó thực sự là tiếc nuối cho tài năng người Anh.

