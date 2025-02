Tiếc cho Captain America

Anthony Mackie nỗ lực mang tới màu sắc mới lạ trong "Captain America: Brave New World". Ngược lại, kịch bản gây tiếc nuối khi không thể làm nổi bật câu chuyện về đội trưởng Mỹ.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim

Captain America: Brave New World (tựa Việt: Captain America: Thế giới mới) là tác phẩm thứ 35 thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), đồng thời là phần phim thứ 4 về đội trưởng Mỹ. Tái xuất sau gần một thập kỷ, Sam Wilson do Anthony Mackie thủ vai là người được chọn mặt gửi vàng, gánh vác trọng trách đội trưởng Mỹ.

Bước vào thế giới mới, Sam Wilson mở màn bằng trận đấu khó nhằn với Tổng thống Thaddeus "Thunderbolt" Ross/Red Hulk. Tuy nhiên, kẻ thù thực sự mà Anthony Mackie và Sam Wilson phải đối mặt lại là kịch bản, thứ kìm hãm, làm suy yếu sức mạnh của cả hai.

Kịch bản khiến Captain America lu mờ

“Rất nhiều thứ đã thay đổi” là điều mà Thaddeus Ross (Harrison Ford) phải thừa nhận, vừa phản ánh bức tranh MCU những năm qua. Captain America: Brave New World không chỉ có người hùng xông pha chiến trận. Sau sự kiện The Blip, thế giới chuyển mình khi Adamantium xuất hiện, các quốc gia lao vào cuộc đua sở hữu thứ kim loại quyền lực.

Với thời lượng 118 phút, bộ phim là sự giao thoa giữa cũ và mới. Cũ là chất liệu đến từ loạt tác phẩm trước như The Incredible Hulk (2008), Captain America: The Winter Soldier (2014), Eternals (2021) và series The Falcon and The Winter Soldier (2021). Có thể kể đến Samuel Sterns/Mr. Blue (Tim Blake Nelson) trở lại với diện mạo The Leader, cảnh Abomination tàn phá khu phố Harlem, Captain America hành động độc lập, mặc thường phục cầm khiên xâm nhập trụ sở địch… những chi tiết giàu tính hoài niệm với người hâm mộ lâu năm.

Đối với Samuel Sterns/Mr. Blue, phản diện chính trong phim rơi vào cảnh đầu voi đuôi chuột. Bộ phim đơn thuần là hành trình Sameul Sterns trả thù Thaddeus Ross. Mưu mô, toan tính, thậm chí có thời điểm hắn đã khiến một vị tướng như Thaddeus Ross phải sợ sệt.

Thế nhưng, kịch bản cho hắn một cái kết lãng xẹt khi ra đầu thú, kiến tạo cho màn trình diễn của Captain America bằng việc kích động Red Hulk. Đáng tiếc, Samuel Sterns đã có thể là một phản diện xứng tầm nếu được xây dựng chặt chẽ hơn.

Sam Wilson chật vật trong ngày đầu đảm nhận danh hiệu đội trưởng Mỹ.

Bên cạnh đó, Captain America: Brave New World vẫn có những điểm mới dễ nhận thấy như diện mạo Thaddeus Ross, bộ đôi Captain America và Falcon. Các phân cảnh hành động sử dụng CGI đã có chất lượng tốt hơn. Đơn cử là Red Hulk cho thấy sức nóng, độ kịch tính trong những màn rượt đuổi. Phim lược bớt sức nặng về quyền lực, trách nhiệm, gia tăng yếu tố giải trí, bầu không khí vui nhộn là điểm mới so với trilogy trước đây.

Ghi nhận phàn nàn từ khán giả về việc Multiverse Saga thiếu kết nối, tác phẩm đã cải thiện ít nhiều. Tính liên kết là điều cần thiết trong vũ trụ phim nhưng Captain America: Brave New World lại không thể tận dụng tốt các tình tiết, nhân vật khiến kịch bản chắp vá, lộn xộn.

Việc chìm sâu vào "thế giới mới" đã làm lu mờ đi Sam Wilson, Captain America mới của MCU. Đây chính là sự tiếc nuối dành cho đội trưởng Mỹ trong lần trở lại này.

Nỗ lực của Anthony Mackie

"Trong khi Harrison Ford, Anthony Mackie và Danny Ramirez diễn xuất tốt, thì bộ phim vẫn có những khoảnh khắc nhạt nhẽo và không tạo ra cá tính đủ khác biệt cho Captain America mới", Udita Jhunjhunwala từ Livemint. "Anthony Mackie đủ khả năng vào vai Captain America, nhưng đó là một nhân vật vô hồn và Falcon cũng vậy. Thật không may, Marvel không cho thấy sự hấp dẫn trong bộ phim thứ 35 này", Kevin Maher từ Times nhận xét.

Sự ghi nhận là tương xứng bởi Anthony Mackie đã có 11 năm chinh chiến trong MCU. Từ Falcon tới Captain America, nam diễn viên cho thấy sự am hiểu nhất định về nhân vật. Phiên bản đội trưởng Mỹ của Mackie vẫn có sự chính trực, trách nhiệm, đồng thời đan xen khiếu hài hước, đanh đá. Trong một phân cảnh, đáp trả lời chê bai về Captain America, Sam Wilson hóm hỉnh: "Rất vui vì khiến cậu thất vọng".

Tương tự Captain America tiền nhiệm, Sam Wilson và Anthony Mackie cũng trăn trở, đấu tranh nội tâm trước sức nặng từ danh hiệu. Lần đầu tiên, Sam Wilson ước rằng nếu có siêu huyết thanh, anh đã có thể hữu dụng hơn. Khi nhân vật đang trên đà phát triển, kịch bản dội thẳng một gáo nước lạnh khi để Bucky Barnes (Sebastian Stan) xuất hiện để giải nút thắt.

Anthony Mackie mang tới luồng gió mới cho nhân vật Captain America.

Phần phim thứ 4 về Captain America có tới 5 biên kịch, bao gồm cả đạo diễn Julius Onah. Như đã đề cập, họ lại để đội trưởng Mỹ lạc lõng, khiến cho tác phẩm giống như hậu truyện của The Incredible Hulk. Câu chuyện về Sam Wilson trở nên thừa thãi khi xoay quanh siêu huyết thanh, cảm thấy bản thân không xứng đáng với danh hiệu, điều từng diễn ra trong The Falcon and The Winter Soldier.

Ngoài kịch bản, loạt xáo trộn trong quá trình sản xuất cũng phần nào ảnh hưởng tới màn thể hiện của Anthony Mackie. Theo đó, Captain America: Brave New World nhiều lần thay đổi tựa đề, bổ sung dàn diễn viên. Phản ứng tiêu cực từ buổi chiếu thử khiến ê-kíp phải sửa kịch bản, quay lại hoặc quay mới nhiều phân cảnh.

Trên trang đánh giá Rotten Tomatoes, Captain America: Brave New World cho thấy sự đối lập với điểm số 50% từ giới phê bình và 80% từ khán giả. Để Anthony Mackie tiếp tục vào vai Captain America trong một dự án độc lập còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như doanh thu, phản hồi và những sự kiện sắp diễn ra trong MCU.