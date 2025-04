Với mức độ đầu tư cơ sở hạ tầng lớn, vai trò quan trọng trong liên kết vùng, Thủy Nguyên được kỳ vọng trở thành điểm cực tăng trưởng của Hải Phòng nói riêng và miền Bắc nói chung.

Thủy Nguyên - 'trái tim' mới của Hải Phòng

Với mức độ đầu tư cơ sở hạ tầng lớn, vai trò quan trọng trong liên kết vùng, Thủy Nguyên được kỳ vọng trở thành điểm cực tăng trưởng của Hải Phòng nói riêng và miền Bắc nói chung.

Theo đề án hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, Hải Phòng và Hải Dương sẽ hợp nhất dưới tên thành phố Hải Phòng. Việc sáp nhập 2 đơn vị hành chính mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế cho Hải Phòng. Thực tế cho thấy 2 địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để làm việc này: Đều nằm ở khu vực đồng bằng sông Hồng, có địa hình bằng phẳng, phù hợp để phát triển công nghiệp, nông nghiệp và giao thông. Trong đó, Thủy Nguyên có vị trí chiến lược khi nằm ở cửa ngõ phía bắc Hải Phòng, tiếp giáp huyện Kinh Môn (Hải Dương), huyện Quảng Yên (Quảng Ninh) cùng hạ tầng hiện đại và các khu công nghiệp lớn.

Tiềm năng vươn mình trở thành đô thị hàng đầu miền Bắc

Những năm qua, với sự quan tâm của các cấp lãnh lãnh đạo, Thủy Nguyên từng bước vươn mình, cất cánh. Theo báo cáo của UBND TP Thủy Nguyên, tổng đầu tư toàn xã hội trên địa bàn từ năm 2020 đến nay đạt khoảng 176.000 tỷ đồng . Trong năm 2024, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn là 45.000 tỷ đồng . Tổng giá trị sản xuất các ngành là gần 56.000 tỷ đồng (tăng 16,85% so với năm 2023). Thu ngân sách nhà nước trong năm 2024 trên địa bàn ước đạt 9.090 tỷ đồng , vượt xa dự toán năm là 2.832 tỷ đồng .

Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn Hải Phòng dự kiến đi vào hoạt động năm 2025.

Trước đó vào năm 2023, Hải Phòng khởi công xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn tại Thủy Nguyên. Đây là 2 công trình trọng điểm của thành phố cảng với mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng . Dự kiến hoàn thành trong năm 2025, Trung tâm Chính trị - Hành chính sẽ là trụ sở của tất cả cơ quan chính trị - xã hội trong thành phố, trong khi Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn mở ra không gian văn hóa, giải trí đa dạng cho người dân thành phố “hoa phượng đỏ”. Điều đó biến Thủy Nguyên trở thành “trái tim” mới của Hải Phòng, phù hợp định hướng đến năm 2045 phát triển đô thị Thủy Nguyên trở thành trung tâm kinh tế đa ngành của Hải Phòng và vùng đồng bằng sông Hồng.

Trung tâm Chính trị - Hành chính với tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng , quy mô xây dựng 14 khối nhà với thiết kế đối xứng.

Thực tế chứng minh Thủy Nguyên hội tụ nhiều yếu tố trở thành đô thị trọng điểm của Hải Phòng. Trước hết là vị trí chiến lược khi nằm phía bắc cửa ngõ thành phố, thuận tiện di chuyển đến những khu vực khác qua cầu Hoàng Văn Thụ; địa thế kết nối vùng mạnh mẽ với Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội qua quốc lộ 5, quốc lộ 10, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái. Ngoài ra, Thủy Nguyên cũng nằm gần sân bay Cát Bi cũng như cảng Hải Phòng, từ đó nâng cao khả năng kết nối với địa phương trong nước và quốc tế.

Hạ tầng giao thông của Thủy Nguyên đã và đang được đầu tư mạnh mẽ. Những công trình huyết mạch như cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Bính hay cầu Nguyễn Trãi đang triển khai xây dựng giúp kết nối 2 bên bờ sông Cấm. Các dự án trọng điểm như quốc lộ 10, đường tỉnh 359, đường tỉnh 352 được cải tạo, nâng cấp tạo nền tảng cho sự kết nối nội vùng, liên vùng.

Cầu Hoàng Văn Thụ kết nối đôi bờ sông Cấm.

Bên cạnh đó, trên địa bàn Thủy Nguyên hiện tại đang có nhiều khu công nghiệp lớn hoạt động hiệu quả, tạo lực đẩy kinh tế mạnh mẽ. Với môi trường đầu tư hấp dẫn cùng vị trí thuận lợi, Thủy Nguyên cũng là điểm của nhiều nhà đầu tư nước ngoài, thu hút vốn FDI.

Thủy Nguyên có địa thế phát triển thuận lợi khi thuận tiện di chuyển sang các vùng, nằm gần bến cảng, sân bay cũng như tập trung nhiều khu công nghiệp, nhà máy.

Về văn hóa xã hội, quần thể di tích Tràng Kênh - Bạch Đằng với cảnh quan núi, sông, hang động hùng vĩ gắn liền với những biểu tượng chống giặc ngoại xâm có tiềm năng trở thành điểm du lịch lịch sử - sinh thái hàng đầu. Ngoài ra, trên địa bàn Thủy Nguyên còn nhiều làng nghề truyền thống như làng ca trù Đông Môn, làng nghề hương Kiền Bái, làng đúc Mỹ Đồng. Đây là những biểu tượng góp phần gìn giữ bản sắc, hồn cốt địa phương giữa nhịp sống đô thị hóa.

Quần thể di tích Tràng Kênh - Bạch Đằng với tiềm năng phát triển thành khu di tích lịch sử văn hóa hàng đầu.

Mảnh ghép hoàn thiện “trục thịnh vượng” của Thủy Nguyên

Việc đặt Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn của thành phố Hải Phòng tại Thủy Nguyên góp phần định hình mô hình phát triển bền vững dựa trên 3 trụ cột là hành chính, văn hóa và thương mại.

Song song tiến độ triển khai của Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn, dự án The Centric do Masterise Homes phát triển cũng đang dần thành hình, hoàn thiện “trục thịnh vượng” của Thủy Nguyên với bộ 3 công trình được đầu tư lớn nằm liền kề nhau. The Centric cũng đóng vai trò quan trọng trong quy hoạch tổng thể của thành phố, được kỳ vọng trở thành biểu tượng thương mại, giải trí của Thủy Nguyên trong tương lai.

Với quy mô 7,2 ha, dự án bao gồm 3 phân khu chính: Shoptique, 2 khối thương mại dịch vụ và công viên The Park. Mô hình shoptique của The Centric được Masterise Homes “đo ni đóng giày” riêng cho Hải Phòng, giúp chủ sở hữu có thể kinh doanh đa dạng dịch vụ, vui chơi giải trí, khách sạn, nhà hàng. Đặc biệt, dãy shoptique phảng phất hình ảnh núi Voi - một di tích lịch sử cấp quốc gia nằm tại Hải Phòng.

“Trục thịnh vượng” của Thủy Nguyên với Trung tâm Chính trị - Hành chính, Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn và dự án The Centric nằm liền kề nhau.

2 khối thương mại dịch vụ với thiết kế hiện đại đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, ẩm thực và giải trí. Công trình này cũng được lấy cảm hứng thiết kế từ hoa phượng đỏ mang tính biểu tượng của Hải Phòng. Trong khi đó, được lấy cảm hứng từ vịnh Lan Hạ, công viên The Park mang đến không gian xanh thư thái với cây cối, hồ nước cảnh quan... Đồng thời đây cũng là trung tâm kết nối khu vực mua sắm sầm uất, mang đến những dịch vụ cao cấp cho cư dân và khách hàng.

Dự án The Centric được chia thành 4 khu phố. Khu phố Đông nằm giáp các khu công nghiệp công nghệ cao toàn cầu, đón trọn dòng chảy giao lưu quốc tế, tạo nên không gian sống động, hiện đại, mang tinh thần hội nhập.

Khu phố Nam nằm kế bên Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn, là tâm điểm diễn ra những lễ hội và hoạt động văn hóa đặc sắc; mang đến du khách vô vàn trải nghiệm sôi động và kết nối đầy hứng khởi. Khách hàng có thể hòa mình vào những lễ hội đa sắc màu mang âm hưởng truyền thống giao hòa cùng hơi thở thời đại và tinh hoa văn hóa quốc tế hoặc thảnh thơi mua sắm, check-tin tại dãy shoptique kinh doanh đa ngành.

Dự án The Centric đang gấp rút hoàn thành để bàn giao tới khách hàng.

Khu phố Tây là nơi du khách có thể khám phá trọn vẹn dấu ấn địa phương và tinh hoa ẩm thực của “thành phố hoa phượng đỏ”. Mang đến cho du khách trong chuyến “food tour” tại đây là những đặc sản nổi tiếng của Hải Phòng như bánh đa cua, bún cá cay, nem cua bể, bánh mì cay, dừa dầm… với những hàng quán được mở từ sáng tới đêm.

Cuối cùng, khu phố Bắc được định hình là tâm điểm giao thương ấn tượng và sầm uất, nơi các thương hiệu truyền thống sánh vai thương hiệu quốc tế, mang đến du khách và nhà đầu tư vạn trải nghiệm xứng tầm.Dự kiến đến 2035, đô thị Thủy Nguyên có khoảng 600.000 người và tăng lên 725.000 người vào năm 2045. Dự án The Centric sau khi được bàn giao sẽ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thưởng thức ẩm thực của rất đông du khách và người dân trong khu vực, cùng Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn trở thành điểm nhấn trong quy hoạch đô thị Thủy Nguyên, góp phần đưa Hải Phòng phát triển ở 3 trụ cột hành chính, văn hóa và thương mại. The Centric không chỉ là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư đón đầu xu hướng mà còn là nơi định vị phong cách sống, làm việc và phát triển lâu dài.

Sắp tới, tại Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2025, dự kiến chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - 70 năm niềm tin và khát vọng vươn mình” sẽ được tổ chức ở ở Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính (khu đô thị mới bắc sông Cấm, Thuỷ Nguyên) với quy mô 13.000 đại biểu cùng sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng. Tại đây, The Centric chính là dự án duy nhất đã hoàn thiện và sẵn sàng đồng hành cùng thành phố để tổ chức các hoạt động trong chuỗi sự kiện quy mô này.