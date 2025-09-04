Thùy Linh giữ ngôi hạt giống số 1 tại Vietnam Open 2025

Tay vợt cầu lông Nguyễn Thùy Linh sẽ trở lại Vietnam Open 2025 với vị thế hàng đầu và áp lực bảo vệ chức vô địch ngay trên sân nhà.

Với vị trí thứ 18 thế giới, Nguyễn Thùy Linh - đương kim vô địch và cũng là tay vợt nữ số một Việt Nam - chính thức được xếp hạt giống số 1 nội dung đơn nữ giải cầu lông Vietnam Open 2025 (Super 100). Đây là thứ hạng cao nhất sự nghiệp của Linh, đồng thời giúp cô trở thành tay vợt có đẳng cấp vượt trội nhất giải đấu năm nay.

Thùy Linh bước vào Yonex Sunrise Vietnam Open 2025 với tâm thế đặc biệt: không chỉ bảo vệ chức vô địch ba lần liên tiếp giành được, mà còn là cơ hội củng cố vị thế trên bảng xếp hạng thế giới. Trước đó, tay vợt quê Phú Thọ vừa gây dấu ấn khi lọt vào vòng 3 giải vô địch thế giới tại Pháp - thành tích tốt nhất trong sự nghiệp.

Theo kết quả bốc thăm, Linh sẽ gặp Liang Ting Yu (Đài Bắc Trung Hoa, hạng 68) ở vòng mở màn. Nếu đi sâu hơn, đối thủ đáng gờm nhất trong nhánh đấu là hạt giống số 4 Kaphyap (Ấn Độ, hạng 46). Trong trường hợp tiến tới chung kết, Thùy Linh có thể chạm trán Lalinlar Chaiwan (Thái Lan, hạng 43), tay vợt từng nhiều lần gây khó khăn cho các ngôi sao hàng đầu khu vực.

Giải năm nay quy tụ 295 tay vợt từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, diễn ra từ ngày 9 đến 14/9 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM). Ngoài Thùy Linh, cầu lông Việt Nam còn có Nguyễn Hải Đăng (hạt giống số 7 đơn nam), Lê Đức Phát, cùng các tay vợt kỳ cựu như Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang góp mặt.

Dù hành trình bảo vệ “ngôi Hậu” hứa hẹn đầy chông gai trước sự cạnh tranh của nhiều tay vợt mạnh đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, phong độ ổn định cùng sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả TP.HCM vẫn giúp Nguyễn Thùy Linh được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Đây cũng là cơ hội để cô tiếp tục khẳng định vị thế số một của cầu lông nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.