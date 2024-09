Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả lũ, 4 tỉnh thành phải phát thông báo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đề nghị UBND TP. Hà Nội, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Các địa phương cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với chủ hồ có giải pháp đảm bảo an toàn đối với người dân hiếu kỳ đến gần khu vực xem xả lũ, đồng thời báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ NN&PTNT.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn quốc gia, trong 3 giờ qua, tại khu vực các tỉnh Yên Bái, Vĩnh Phúc, Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa đến mưa to như: Lập Thạch (Vĩnh Phúc) ghi nhận lượng mưa 45 mm, An Phú (Yên Bái) 41 mm; Cư Yên (Hòa Bình) 35 mm...

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Yên Bái, Vĩnh Phúc, Sơn La và Hòa Bình tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, TP Yên Bái, Mù Căng Chải, Trạm Tấu (Yên Bái); Lập Thạch, Phúc Yên, Tam Đảo, Tam Đường (Vĩnh Phúc); Phù Yên, Yên Châu, Vân Hồ, Mộc Châu, Bắc Yên, Mai Sơn, TP Sơn La (Sơn La); Lương Sơn, Đà Bắc, TP Hòa Bình, Lạc Sơn, Yên Thủy, Kim Bôi, Cao Phong (Hòa Bình).

