Mưa lũ, sạt lở nhiều nơi ở miền Bắc

Mưa lũ, sạt lở đất xảy ra tại nhiều địa phương ở miền Bắc, gây thiệt hại cả về người và tài sản.

Trong 24 giờ qua (từ 15h ngày 24/8 đến 15h ngày 25/8), các tỉnh ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to, nơi mưa rất to với lượng mưa trên 100mm như: Mường Mươn (Điện Biên) 216,2 mm, Bản Qua (Lào Cai) 104 mm, Tân Phượng 2 (Yên Bái) 129,8 mm, Bạch Ngọc 2 (Hà Giang) 151,2 mm; Yên Thuận (Tuyên Quang) 159 mm; Bình Văn (Bắc Kạn) 150,4 mm; Thần Sa (Thái Nguyên) 126 mm; Trà Lĩnh (Cao Bằng) 122 mm; Xuân Khánh (Thanh Hóa) 200,4 mm; Nga My 1 (Nghệ An) 148,8 mm.

Chiếc xe đầu kéo bị lũ cuốn. Ảnh: Báo Bắc Giang.

Xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi ở Bắc Giang

Khoảng 5h30 ngày 25/8, anh N.H.Đ (SN 1974, trú huyện Thanh Liêm, Hà Nam) lái xe đầu kéo BKS 15H-00704 kéo theo rơ-moóc BKS 15R-05320 đi lấy nguyên liệu gỗ, qua ngầm Bến Trên thuộc địa phận thôn Linh Phú (xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, Bắc Giang). Do những ngày qua, khu vực này mưa to, lũ đổ về lớn nên phần đầu xe đầu kéo bị cuốn trôi.

Anh Đ. hoảng sợ, được người dân quăng dây kéo vào nhưng bị tuột tay, nước lũ cuốn. Anh Nguyễn Văn Tú (SN 1990) và anh Nguyễn Văn Liên (SN 1988) là người dân thôn Linh Phú bơi ra cứu anh Đ., đưa vào bờ an toàn.

UBND và Công an xã Tuấn Đạo cắt cử lực lượng canh gác, đặt biển cảnh báo không cho người, phương tiện qua ngầm Bến Trên, đồng thời tìm giải pháp cứu nạn chiếc xe đầu kéo do anh Đ. làm tài xế.

Mưa lũ ở Hà Giang

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Hà Giang, từ đêm 24/8 đến 9h ngày 25/8, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh mưa vừa, mưa to như Bạch Ngọc 2 (huyện Vị Xuyên) 159 mm; Trung Thành (huyện Vị Xuyên) 126 mm; Xuân Quang 1 (huyện Xuân Quang) 125 mm; Linh Hồ (huyện Vị Xuyên) và Tân Trịnh (huyện Quang Bình) 111 mm...

Tại huyện Bắc Quang, một người chết do lũ cuốn trôi khi đi qua tràn, hai người bị thương do sạt lở taluy dương gây sập đổ tường.

Ngoài ra, tại huyện Mèo Vạc, một ngôi nhà phải di dời người dân khẩn cấp; hai ngôi nhà bị hư hỏng và 16 ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi sạt lở ở huyện Bắc Quang.

Mưa lũ cũng làm nhiều diện tích lúa, ngô, hoa màu và cây ăn quả tại Hà Giang bị ngập úng, khoảng 60 con gà bị chết, 9,64ha ao cá bị thiệt hại.

Trên tuyến quốc lộ 2 bị sạt lở taluy dương với khối lượng sạt lở khoảng 500 m3. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã của huyện Bắc Quang cũng bị sạt lở do mưa lũ. Ước tính thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng .

Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện huy động lực lượng xuống hỗ trợ, phối hợp chính quyền địa phương khắc phục hậu quả với phương châm “4 tại chỗ”.

Địa phương tổ chức tìm kiếm các nạn nhân bị lũ cuốn, UBND xã Đức Xuân (huyện Bắc Quang) hỗ trợ gia đình có nạn nhân bị chết 3 triệu đồng, UBND thị trấn Vĩnh Tuy (huyện Bắc Quang) hỗ trợ gia đình có người bị thương 1 triệu đồng.

Nhân lực, máy móc, trang thiết bị cũng được huy động đến xử lý điểm sạt lở taluy dương, đảm bảo giao thông.

Nhiều tuyến đường ở miền núi bị chia cắt

Theo VOV, khoảng 10h30 ngày 25/8, tại Km49+200 trên tuyến tỉnh lộ 155 (đường tránh quốc lộ 4D đi qua thị xã Sa Pa), một khối đá lớn ước tính khoảng 100m3 lăn xuống, chặn kín lòng đường. Nhiều tảng đá nhỏ tràn ra, lấp đầy gần như toàn bộ mặt đường, giao thông trên tuyến đường này bị tê liệt hoàn toàn.

Các phương tiện từ TP Lào Cai đi ga cáp treo Fansipan và đi tỉnh Lai Châu không thể đi đường tránh mà phải chuyển hướng qua trung tâm thị xã Sa Pa, dẫn đến việc di chuyển khó khăn, vào lúc cao điểm gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Tại Điện Biên, theo Báo Điện Biên Phủ, sáng cùng ngày, huyện Mường Ảng xảy ra ngập lụt tắc đường nhiều giờ đồng hồ tại khu vực bản Pá Tra, xã Ẳng Tở.

Đất đá và cây cối sạt lở vùi lấp cống thoát nước, gây ngập cục bộ tại Km33+400 quốc lộ 279 đoạn qua bản Pá Tra với chiều dài trên 300m, độ sâu trên 1m, các phương tiện không thể lưu thông. Mưa lớn cũng làm sạt lở hàng chục khối đất đá đoạn quốc lộ 279 gần tổ dân phố 10, thị trấn Mường Ảng khiến giao thông bị gián đoạn.

Đến 10h, các phương tiện có trọng tải lớn lưu thông được. Lực lượng chức năng khẩn trương thông đường các đoạn bị ngập úng và sạt lở để người dân đi lại.

Mưa lớn làm 9 ngôi nhà của người dân bản Búng, xã Búng Lao bị đất đá sạt lở vào nhà, 4 ngôi nhà của người dân bản Xuân Món, xã Búng Lao bị ngập nước. Tuyến đường từ bản Hua Ná đi bản Mánh Đanh, Pá Liếng, Pú Cai, Pú Khớ xã Ẳng Cang bị chia cắt.

Ngoài ra, đoạn từ Km160+350 qua bản Huổi Chan, xã Mường Pồn (huyện Điện Biên) đến địa phận bản Púng Giắt, xã Mường Mươn (huyện Mường Chà) kéo dài khoảng 10km cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất, đá do mưa lớn.

Sáng 25/8, tại Km49+050, quốc lộ 279, đoạn qua địa phận xã Nà Tấu (TP Điện Biên Phủ) cũng xảy ra sự cố sạt lở đất.

Khối lượng đất từ ta luy dương sụt, tràn xuống mặt đường ước tính hơn 1.000m3, phủ lấp mặt đường, ảnh hưởng đến một số hộ dân sinh sống ven đường, các phương tiện không thể lưu thông qua điểm sạt lở.

Trước đó, đêm 23/8, mực nước sông Cao Bằng dâng cao, gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của người dân. Nhiều hộ gia đình bị cô lập.

Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Cao Bằng, mưa lớn kéo dài khiến 68 nhà bị ngập, nhiều điểm sạt lở đất, 6 công trình đường giao thông bị thiệt hại.

Tại các huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hòa An, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Thạch An (Cao Bằng) cũng xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.