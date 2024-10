Thủy điện Trị An tiếp tục xả lũ đập tràn

Công ty Thủy điện Trị An cho biết, lúc 10 giờ ngày 23/10, Công ty sẽ tiến hành xả tràn điều tiết mực nước hồ Trị An với lưu lượng nước xả qua đập tràn từ 160 - 320 m3/s, lưu lượng nước qua tua bin phát điện từ 640 - 800 m3/s. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du là từ 800 - 1.120 m3/s.

Sau đó, tùy theo diễn biến của thời tiết, mực nước hồ Thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông ở trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua tràn.

Hiện mực nước thượng lưu hồ là 61,785 m, mực nước hạ lưu tại nhà máy là 4,2 m và mực nước hạ lưu sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa 1,73m, lưu lượng nước về hồ là 819 m3/s, lưu lượng nước qua tuabin phát điện là 800 m3/s. Dự kiến 1-2 ngày tới, lưu lượng nước về hồ từ 1.100 - 1.200 m3/s.

Trên cơ sở mực nước hạ du sông Đồng Nai ở trạm thủy văn Biên Hòa đã qua đỉnh triều cường, đang dưới mức báo động 1 và xuống nhanh trong các ngày tới, đồng thời để đảm bảo mực nước hồ thủy điện Trị An không vượt quá mực nước dâng bình thường 62 m, công ty tiến hành xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa.

Đây là lần thứ 3 trong năm, Công ty Thủy điện Trị An tiến hành xả tràn điều tiết nước hồ Trị An.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.