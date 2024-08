Thủy điện Thác Bà xả lũ gây ngập úng

Ngày 5/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục có Công điện số 5654/CĐ- BNN-ĐĐ về việc mở tiếp cửa xả mặt thứ 3 hồ thủy điện Thác Bà vào hồi 14 giờ.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cũng ban hành Công văn số 40/BCH-PCTT yêu cầu đảm bảo an toàn hạ du khi hồ thủy điện Thác Bà xả lũ.

Tuy nhiên, trong quá trình xả lũ đã gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, thủy sản và sản xuất của người dân các xã Vĩnh Kiên, Yên Bình, Hán Đà, Đại Minh và thị trấn Yên Bình.

Quá trình xả lũ đã gây thiệt hại 49 nhà dân và 30 xưởng gỗ. Cụ thể, tại thị trấn Thác Bà có 10 nhà dân, 5 xưởng gỗ bóc, xưởng mộc, xưởng ván ép và máy móc bị nước ngập ảnh hưởng; xã Yên Bình có 11 nhà và 1 xưởng sản xuất; xã Hán Đà có 1 nhà và xã Vĩnh Kiên có ở 27 hộ dân, 24 xưởng sản xuất gỗ bị thiệt hại. Cùng với đó, 47 ha diện tích nông, lâm nghiệp bị ngập úng; 400 con gia cầm bị chết; ngập tràn 5 ao cá... Nhiều vị trí dọc theo sông Chảy bị sạt lở.

Bà Đào Thị Thanh Hiền - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình đã khẩn trương kiểm tra và chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn Thác Bà tổ chức phương án ứng cứu. Huyện đã huy động gần 200 người tham gia hỗ trợ di chuyển tài sản cho các gia đình. Đến 18 giờ cùng ngày, người và tài sản đã được di chuyển đến nơi an toàn.

Huyện Yên Bình tiếp tục chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà cung cấp thông tin về thời gian, lưu lượng xả lũ, việc di chuyển người và tài sản trước khi điều tiết xả lũ, bảo đảm giảm thiểu thiệt hại tối đa cho nhân dân; thực hiện nghiêm túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy các xã, thị trấn tiếp tục theo dõi tình hình xả lũ, lưu lượng nước để kịp thời báo cáo.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà thông tin, lúc 19 giờ ngày 5/8, mực nước hồ Thác Bà ở cao trình 57.49m. Công ty đang duy trì xả lũ qua đập tràn công trình thủy điện Thác Bà với tổng lưu lượng về hạ du là 1842m3/s.

Các hồ thủy điện bậc thang trên sông Chảy tiếp tục xả lũ với lưu lượng lớn. Lúc 16 giờ 10 phút ngày 5/8, hồ thủy điện Phúc Long xả xuống hạ du với lưu lượng 1902m3/s. Do vậy, trong 24 giờ tới, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà sẽ tiếp tục duy trì tổng lưu lượng xả về hạ du 1842m3/s và có thể tăng thêm.

Trường hợp Công ty phải xả với lưu lượng tăng thêm theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mực hạ lưu sẽ tiếp tục tăng cao. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà đề nghị các cấp chính quyền địa phương chủ động thông tin, cảnh báo đến nhân dân vùng hạ du hai bên bờ sông Chảy và các vùng ngập di chuyển đến nơi an toàn.

