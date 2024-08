3 thủy điện lớn ở miền Bắc cùng mở cửa xả đáy

Sáng 2/8, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) cho biết, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã quyết định trong hôm nay mở một cửa xả đáy tại hồ thủy điện Sơn La vào 12h, tiếp tục mở cửa xả đáy thứ hai vào 14h; thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy vào 12h; thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ hai vào 18h.

Vào 8h sáng nay, mực nước thượng lưu hồ Sơn La ở cao trình 203,45 m, lưu lượng đến hồ 9.220 m3/s, lưu lượng xả 2.936 m3/s; mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 102,15 m, lưu lượng đến hồ 3.355 m3/s, lưu lượng xả 3.855 m3/s; mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 109,73 m, lưu lượng đến hồ 2.331 m3/s, lưu lượng xả 670 m3/s.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương gồm Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình thông báo đến các cấp chính quyền, người dân về việc xả lũ, có phương án đảm bảo an toàn cho người và công trình đang thi công ven sông suối, hồ đập.

