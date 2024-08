Thường trực Ban Bí thư tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha

Sáng 16/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha Paulo Raimundo làm Trưởng Đoàn đang ở thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường khẳng định chuyến thăm giúp thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết truyền thống giữa hai Đảng, quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam- Bồ Đào Nha, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm 2025.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cảm ơn Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha đã luôn dành sự quan tâm, ủng hộ và tình cảm đồng chí thân thiết cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường thông báo với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha những kết quả nổi bật và bài học kinh nghiệm của gần 40 năm đổi mới; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện các mục tiêu của Đại hội XIII đề ra là đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha Paulo Raimundo vui mừng lần đầu tiên tới thăm Việt Nam, bày tỏ ngưỡng mộ về những thành tựu phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội quan trọng Việt Nam đã đạt được kể từ khi tiến hành công cuộc Đổi mới đến nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha khẳng định những kết quả và bài học của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội là kinh nghiệm quý báu có giá trị tham khảo cao cho Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha trong cuộc đấu tranh vì dân chủ, tiến bộ và chủ nghĩa xã hội tại Bồ Đào Nha.

Nhấn mạnh Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha luôn coi trọng quan hệ đoàn kết truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha khẳng định mong muốn tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Bồ Đào Nha, cũng như cùng Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần củng cố phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

