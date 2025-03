Thường trực Ban Bí thư: 'Mạng xã hội đang trở thành quyền lực tiềm ẩn'

Sáng 17/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng Sản, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo quốc gia Công tác lý luận của Đảng và những định hướng nghiên cứu quan trọng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, mở ra những vận hội to lớn nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Điều này đòi hỏi chúng ta phải không ngừng đổi mới, nâng tầm tư duy, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng, tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận, để xây dựng các quyết sách chiến lược, khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sức mạnh, tinh thần và ý chí con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Theo Thường trực Ban Bí thư, trong giai đoạn trước mắt, phải thực hiện quyết liệt, thắng lợi các mục tiêu chiến lược, đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, yêu cầu công cuộc đổi mới hiện nay đòi hỏi chúng ta phải thẳng thắn nhìn vào sự thật, chỉ rõ những yếu kém, bất cập, nguyên nhân, nhận diện rõ những điểm nghẽn, nút thắt trong lý luận và nhận thức lý luận. Không ngừng tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, không ngừng nghiên cứu, chỉ rõ các vấn đề lý luận mới, đâu là cơ hội lớn cần tận dụng, đâu là thách thức lớn cần vượt qua, những yếu tố mới cần bổ sung, từ đó đề xuất các giải pháp đột phá, tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

"Hội thảo hôm nay là dịp để chúng ta cùng nhau nghiên cứu, thảo luận, nhìn nhận, đánh giá kỹ lưỡng các vấn đề lý luận đặt ra trong bối cảnh mới, làm cơ sở chắt lọc, xây dựng và tham mưu các luận cứ khoa học, phục vụ công tác xây dựng, hoạch định các chủ trương của Đảng, góp phần bổ sung, làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV", Thường trực Ban Bí thư, nói.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ nhận thức chủ nghĩa xã hội và xu thế phát triển của thế giới đương đại. Tiếp tục khẳng định tính đúng đắn, khoa học của thế giới quan, phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời cũng cần nghiên cứu thêm, xác định rõ hệ quan điểm nào là nền tảng, bất biến, quan điểm nào thực tiễn đã vượt qua cần bổ sung, phát triển.

Thường trực Ban Bí thư nêu, cần làm rõ về nhận thức lý luận chủ nghĩa xã hội Việt Nam và đường lối đổi mới đất nước trong giai đoạn mới, trong đó, làm rõ những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện nhận thức: về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam; những nội dung cơ bản của đường lối đổi mới; làm rõ nội hàm khái niệm, cơ sở lý luận để xây dựng thể chế phát triển nhanh, bền vững...

Theo Thường trực Ban Bí thư, cần quan tâm lý giải những vấn đề lý luận trong các lĩnh vực thực tiễn chủ yếu: trong phát triển kinh tế; phát triển văn hóa; phát triển khoa học và công nghệ; trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; trong lĩnh vực đối ngoại; trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; trong nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, vấn đề định hướng, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, quản lý báo chí, nắm bắt thông tin, dư luận xã hội… cần đi trước một bước, dự báo xu hướng, tính chất vận động, bản chất vấn đề nhằm cung cấp những luận cứ khoa học sắc bén, phục vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, bảo vệ Đảng, chế độ, bảo vệ nhân dân và quốc gia dân tộc.

"Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo đã và đang tạo nên những xã hội ảo và thay đổi tư duy của nhiều con người, điều đó đặt ra những thách thức, yêu cầu nào đối với công tác tư tưởng của Đảng. Mạng xã hội đang trở thành những thế lực quyền lực tiềm ẩn đối với đời sống tư tưởng của hàng triệu con người Việt Nam ở trong và ngoài nước", Thường trực Ban Bí thư nói, đồng thời đặt câu hỏi "công tác tư tưởng sẽ phải làm gì để bảo vệ tư tưởng của Đảng trong thế giới ảo do con người và trí tuệ nhân tạo tạo nên, phải làm gì để tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho những công dân số".

