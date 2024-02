 Thương hiệu 'mì 2 tôm' thay áo mới sau hơn 50 năm phát triển

Hơn 5 thập kỷ có mặt trên thị trường Việt Nam, thương hiệu Colusa - Miliket đang đứng trước ngưỡng cửa đổi mới đầy thách thức.

Trong làn sóng hưng thịnh rồi suy tàn của nhiều tên tuổi, loại “mì quốc dân” này vẫn có chỗ đứng nhất định. Tuy nhiên, việc thích nghi với biến động thị trường, mở rộng kinh doanh, đặc biệt xuất khẩu ra thị trường quốc tế, đã và đang là bài toán đầy thách thức với thương hiệu “mì 2 tôm” vang bóng một thời.

Từ món ăn đắt đỏ đến danh xưng “mì quốc dân”

Câu chuyện về “mì 2 tôm” bắt đầu với thương hiệu mì Colusa thuộc Xí nghiệp chế biến lương thực thực phẩm Colusa, ra mắt lần đầu tiên từ trước năm 1975. Đến năm 1985, thương hiệu mì Miliket chính thức trình làng với độ nhận diện đặc trưng - bao bì giấy xi măng cùng hình ảnh 2 con tôm chụm đầu vào nhau, bên trong có vắt mì và gói gia vị. Trong bối cảnh đất nước sau chiến tranh, mì Miliket mới mẻ, có giá bán khá cao so với mặt hàng thực phẩm bấy giờ.

Đến những năm 1990, kinh tế phát triển hơn, mì Miliket trở thành thực phẩm “quốc dân” với giá cả phải chăng, là món ăn yêu thích và quen thuộc của hàng triệu gia đình Việt. Đó cũng là thời vàng kim của mì Miliket với độ bao phủ và chiếm lĩnh thị trường có khi lên tới 90%.

Gói “mì tôm quốc dân” trong tâm trí người Việt.

Những biến động về thị trường, hành vi người tiêu dùng là yếu tố làm cho mì Miliket giảm sức ảnh hưởng vào những năm 2000. Tuy nhiên, hoài niệm về hương vị “mì 2 con tôm”, sức mạnh của thói quen tiêu dùng giúp mì Miliket tìm ra con đường phát triển mới, “hồi sinh” thương hiệu.

50 năm tồn tại, Colusa - Miliket vẫn trung thành với bao bì “hai con tôm” quen thuộc.

Tháng 4/2004, 2 đơn vị Xí nghiệp chế biến lương thực thực phẩm Colusa và Xí nghiệp lương thực thực phẩm Miliket sáp nhập với tên gọi Xí nghiệp chế biến lương thực thực phẩm Colusa - Miliket. Năm 2006, Xí nghiệp chế biến lương thực thực phẩm Colusa - Miliket chuyển mô hình sang Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket để thực hiện cổ phần hóa.

Colusa - Miliket giữ nguyên thiết kế bao bì cho sản phẩm qua hàng chục năm, đồng thời không tăng giá bán trong thời gian dài, phù hợp đối tượng bình dân, có thu nhập thấp hoặc người tiêu dùng ở nông thôn.

Nghệ thuật kinh doanh bám vào những giá trị truyền thống riêng của Colusa - Miliket đã chứng minh được hiệu quả, khi doanh thu năm 2022 lập kỷ lục 631 tỷ đồng , tăng trưởng 10,5% so với năm 2021. Năm 2023, doanh nghiệp tiếp tục đạt kỷ lục về doanh số với mức tăng trưởng 14% so với năm 2022. Trong đó, thị trường xuất khẩu tăng trưởng 70% so với năm 2022.

Khi thương hiệu cũ “thay áo” và làm đa dạng chính mình

Colusa - Miliket đã tiên phong ứng dụng công nghệ Plasma tiêu chuẩn châu Âu cho sản phẩm mì ăn liền, phở, bún, miến, hủ tiếu, tương ớt... góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải nhà kính, tiến đến hành trình phát triển bền vững Net Zero. Người dùng có thể biến tấu, kết hợp tiện lợi cùng đồ ăn kèm như rau, thịt, đồ hộp... mang lại hương vị thơm ngon.

So với sản phẩm cùng phân khúc, chất lượng “mì 2 tôm” không thua kém với công nghệ sản xuất được Colusa - Miliket cho biết sạch và an toàn, không sử dụng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần. Gói gia vị cũng liên tục được nghiên cứu và phát triển để phần dầu không bị ứ đọng trong sợi mì khi ăn.

Hơn 50 năm, thương hiệu tiếp cận người tiêu dùng theo cách truyền thống, phát triển kênh phân phối đa dạng như bán lẻ, đại lý, chợ đầu mối, siêu thị và tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại trong nước, quốc tế. Đến nay, Colusa - Miliket đã có tín hiệu thay đổi để thích ứng và nỗ lực kết nối với thế hệ trẻ thông qua các sự kiện văn hóa - giải trí cũng như kênh bán hàng điện tử.

Cuối tháng 12/2023, Colusa - Miliket gây bất ngờ khi thông báo hợp tác “Liên hoan âm nhạc quốc tế Hò Dô 2023” với vai trò nhà tài trợ vàng. Không chỉ là đối tác chính thức của sự kiện, Colusa - Miliket còn trở thành “nhà đồng hành xanh” mang đến trải nghiệm âm nhạc sống động, phong phú cùng sản phẩm xanh đa sắc màu và hương vị cho hàng trăm nghìn người dân TP.HCM.

Gian hàng rực rỡ sắc màu của Colusa - Miliket trong khuôn khổ Hò Dô 2023.

Tại Hò Dô 2023, Colusa - Miliket cũng mở ra cơ duyên gặp gỡ Tempest - nhóm nhạc K-Pop có thành viên người Việt. Thương hiệu mì cùng thành viên gốc Việt Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) và 5 mảnh ghép khác của Tempest lan tỏa hình ảnh Colusa - Miliket “khoác áo mới” rực rỡ, khát khao vươn ra biển lớn.

Không gian âm nhạc sống động, kín khán giả của Hò Dô với sự đồng hành của Colusa - Miliket.

Hanbin giới thiệu món mì Colusa - Miliket thời bố mẹ cho các thành viên Tempest, cũng như thế hệ người tiêu dùng trẻ tuổi. Anh chàng sinh năm 1998 bày tỏ sự bất ngờ, thích thú khi thương hiệu vang bóng một thời nay sở hữu đa dạng sản phẩm phở, mì trộn, ứng dụng công nghệ Plasma khẳng định chất lượng vượt trội. Thực khách có thể chọn hương vị rong biển, cà ri, hải sản Hàn Quốc, spaghetti, thịt nướng Nhật Bản, phở trộn kiểu Thái...

Hanbin luôn nỗ lực giới thiệu món ngon quê hương đến fan quốc tế khi hoạt động tại Hàn Quốc.

Có thể nói, lần đầu lựa chọn hợp tác nhóm nhạc thần tượng K-Pop thể hiện tinh thần, quyết tâm của Colusa - Miliket ở ngưỡng cửa thay đổi để hội nhập, phát triển bền vững. Đây là nước đi bất ngờ và táo bạo của một thương hiệu quốc dân đã trường tồn bao năm, giữ vững phương thức vận hành.

Người tiêu dùng trung thành với Colusa - Miliket nói riêng, công chúng Việt Nam nói chung đang hứng khởi chờ đợi sự chuyển mình mạnh mẽ, vượt trội của thương hiệu truyền thống Việt Nam.

“Quả ngọt” gặt hái cho lần đương đầu thách thức

Việc “thay áo” tích cực của “mì 2 tôm” được kỳ vọng mang lại sự tăng trưởng nhảy vọt trong tương lai. Kết thúc năm 2023, Colusa - Miliket đạt doanh thu xuất khẩu với mức tăng trưởng 70% so với cùng kỳ năm trước, thị trường chủ lực bao gồm các nước tại EU và Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Mặt khác, giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao, Thương hiệu dẫn đầu, Thương hiệu vì môi trường, Sản phẩm xanh và Nhà máy xanh khẳng định sự tín nhiệm của người tiêu dùng đối với Colusa - Miliket trong hơn 50 năm cống hiến, phục vụ vì sức khỏe cộng đồng.

Song song tầm nhìn về chuyển đổi xanh trong sản phẩm, Colusa - Miliket cũng là thương hiệu quen thuộc ủng hộ hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức về phát triển bền vững.