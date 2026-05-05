Thương hiệu mắt kính hàng đầu Nhật Bản chính thức đến Hà Nội

Jins, thương hiệu mắt kính từ Nhật Bản, chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội - tọa lạc ở trung tâm thương mại (TTTM) Aeon Mall Hà Đông.

Việc ra mắt cửa hàng Jins Aeon Mall Hà Đông vào cuối tháng 4là lời khẳng định cho tâm huyết của thương hiệu trong việc thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng miền Bắc. Cửa hàng hứa hẹn trở thành điểm đến tin cậy cho khách hàng đang tìm kiếm sự thoải mái và phong cách.

Theo báo cáo của Tokyo Shoko Research vào tháng 11/2025, Jins là thương hiệu kính mắt số 1 về doanh thu tại Nhật Bản. Jins hướng đến sứ mệnh gợi mở những tiềm năng chưa được khám phá và nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày của mọi người trên toàn cầu thông qua triết lý “Magnify Life” (Cùng mở tầm mắt).

Tiếp nối 3 cửa hàng ra mắt tại TP.HCM vào năm 2025, sự hiện diện của cửa hàng Jins mới nhất ở Hà Nội là bước tiến quan trọng để thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt, mang “hơi thở” của sự đổi mới và thoải mái tối đa. Kết hợp giữa tư duy thiết kế tinh giản, vượt thời gian và quy chuẩn dịch vụ Nhật Bản, Jins kỳ vọng thiết lập tiêu chuẩn mua sắm tối ưu, đáp ứng nhu cầu của đa dạng phân khúc khách hàng - từ tín đồ thời trang đến gia đình tại thủ đô.

Chia sẻ về sự kiện khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội, ông Ryo Tanaka, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Jins Holdings, cho biết: “Với triết lý ‘Magnify Life - Cùng mở tầm mắt’, chúng tôi khao khát góp phần làm cho cuộc sống mỗi ngày của mọi người trở nên phong phú và tích cực hơn. Trước lối sống năng động và nhộn nhịp của Hà Nội, chúng tôi rất hào hứng khi được khám phá những giá trị mà Jins có thể đóng góp cho thủ đô. Chúng tôi hy vọng Jins sẽ trở thành người bạn đồng hành thầm lặng, luôn thấu hiểu và nâng tầm chất lượng cuộc sống của quý khách thông qua lăng kính mới mẻ, cùng không gian mua sắm tiện lợi chuẩn toàn cầu”.

Kiến trúc Machiya giao thoa bản sắc địa phương

Cửa hàng mới Jins Aeon Mall Hà Đông được thiết kế bởi bộ đôi kiến trúc sư Takuya Takahama và Tomohiko Komatsu. Lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà phố truyền thống Machiya Nhật Bản và khu vực bán hàng công cộng (doma), thiết kế của cửa hàng Jins tạo ra 2 không gian riêng biệt.

Không gian trước của Jins sử dụng tông màu xám nhạt và vật liệu hiện đại, tạo cảm giác thân thuộc, mời gọi khách hàng khám phá. Trong khi đó, không gian sau của cửa hàng sử dụng vật liệu gỗ ấm áp, mang đến sự thoải mái và riêng tư cho khu vực chờ và nhận kính.

Tại Việt Nam, bố cục này được nâng cấp bằng chi tiết sinh động và gần gũi, với khung gỗ ở khu vực phía sau, gợi nhớ mái nhà machiya cùng quầy hàng đường phố đặc trưng châu Á. Bên cạnh đó, đèn lồng treo khắp khu vực bán hàng tái hiện không khí sôi động của phiên chợ đêm. Lối thiết kế này tạo trải nghiệm mua sắm hài hòa giữa tinh thần Nhật Bản và bản sắc địa phương Việt Nam, vừa quen thuộc vừa mới mẻ với khách hàng.

Đa dạng dòng sản phẩm ứng dụng công nghệ tiên tiến

Khẳng định vị thế dẫn đầu trong làng kính mắt, Jins mang đến hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, nơi công nghệ hiện đại giao thoa cùng nghệ thuật chế tác thủ công tinh xảo. Jins Ukiyo (sản xuất tại Nhật Bản) là tuyệt tác với kỹ thuật vát cạnh Beveled Design tái hiện vẻ đẹp bốn mùa Nhật Bản qua chất liệu Acetate cao cấp. Trong khi đó, Jins Ippitsu lại chinh phục tín đồ tối giản bởi thiết kế đệm mũi liền khối uyển chuyển như nét bút thư pháp từ bàn tay nghệ nhân Sabae.

Với những người ưu chuộng sự tiện nghi, dòng Jins Airframe trở thành biểu tượng "nhẹ như không" nhờ chất liệu siêu bền PPSU và beta titanium, trong khi Jins 360 độ lại thiết lập tiêu chuẩn mới về độ bền với bản lề chuyển động đa hướng độc quyền, chịu lực nén lên đến 150 kg. Cuối cùng, khách hàng không nên bỏ lỡ Jins Sunglasses - sự kết hợp giữa thời thượng và bảo vệ tối ưu, ngăn chặn 99,9% tia UV để mỗi hành trình dưới nắng của bạn luôn trọn vẹn, phong cách.