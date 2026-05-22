Thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết ra mắt MV kết hợp Tuấn Cry

Từ cú bắt tay với Tuấn Cry, MV “Bà Tuyết Hơi Non” thu hút sự chú ý khi đạt trên 600.000 lượt xem cùng hơn 10.000 lượt thích sau 5 ngày công chiếu trên YouTube.

Không chỉ là sản phẩm giải trí, MV còn kể lại hành trình vượt khó của bà Tuyết Diamond - người phụ nữ U60 từng được biết đến qua các phiên livestream bán đồ ăn vặt mộc mạc và gần gũi.

Trong nhiều năm qua, ranh giới giữa quảng bá thương hiệu và âm nhạc ngày càng bị xóa nhòa. Trên thế giới, nhiều thương hiệu từng tạo dấu ấn bằng MV giàu tính điện ảnh kết hợp cùng nghệ sĩ nổi tiếng. Tại Việt Nam, xu hướng này cũng bắt đầu phát triển mạnh hơn trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn gương mặt giải trí quen thuộc, ê-kíp sản xuất MV Bà Tuyết Hơi Non lại đặt người phụ nữ nông dân gần 60 tuổi vào trung tâm.

Bà Tuyết Diamond không phải ca sĩ chuyên nghiệp và cũng không bước ra từ showbiz. Điều khiến bà được nhớ đến là phong cách nói chuyện chân thật, năng lượng tích cực cùng hình ảnh giản dị trong buổi livestream bán hàng. Chính sự gần gũi giúp thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết nhận nhiều chú ý trên TikTok trong thời gian ngắn.

MV Bà Tuyết Hơi Non nhận về 600.000 lượt xem sau 5 ngày ra mắt.

Sau khi ra mắt, video đăng tải trên TikTok cũng thu về hàng triệu lượt xem. Điều khiến khán giả tò mò về MV đến từ nhân vật là TikToker bán đồ ăn vặt, không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Trong MV, bà Tuyết lần đầu thử sức với rap khi kết hợp cùng Tuấn Cry - producer đứng sau nhiều sản phẩm mang màu sắc dân gian hiện đại. Thay vì xây dựng MV thiên về tính viral, ê-kíp lựa chọn kể lại hành trình đời thực của bà bằng ngôn ngữ âm nhạc.

MV mở ra bằng lát cắt quen thuộc như đồng ruộng, xưởng sản xuất, buổi livestream bán hàng và hình ảnh người phụ nữ chân chất với giọng nói đã trở nên quen thuộc trên mạng xã hội. Đằng sau khung hình vui nhộn là câu chuyện dài về hành trình vượt khó.

Một trong những phân đoạn gây chú ý là cảnh bà Tuyết ngồi với chiếc chân bó bột. Đây là chi tiết tái hiện tai nạn năm 2014 từng khiến bà mất đi cơ hội làm việc tại công ty lớn ở Thái Nguyên. Sau biến cố đó, cuộc sống của gia đình gặp không ít khó khăn.

Phân cảnh đáng chú ý trong MV là khi bà Tuyết gặp tai nạn nên phải bó bột chân.

Bước ngoặt đến vào năm 2022 khi TikTok Shop phát triển tại Việt Nam. Từ căn nhà nhỏ ở Thái Nguyên, bà Tuyết cùng con trai bắt đầu thử sức với việc bán đồ ăn vặt online. Những đơn hàng đầu tiên được đóng gói thủ công bởi người thân và bà con xung quanh.

Không vốn lớn, dây chuyền hiện đại hay đội ngũ marketing chuyên nghiệp, họ xây dựng thương hiệu bằng buổi livestream và sự chân thành. Người xem nhớ đến Ăn Cùng Bà Tuyết không phải vì chiến dịch quảng bá mà bởi hình ảnh người phụ nữ nông dân luôn giữ lối sống giản dị.

Đáng chú ý, ngoài hoạt động kinh doanh, thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Trong đợt bão lũ năm 2025, đại diện thương hiệu trao hơn nửa tỷ đồng để hỗ trợ địa phương chịu ảnh hưởng.

Theo chia sẻ tại buổi ra mắt, tên MV Bà Tuyết Hơi Non xuất phát từ câu nói gắn với hình ảnh của nhân vật trên mạng xã hội. Thay vì xem đây là câu nói viral, ê-kíp biến cụm từ thành thông điệp xuyên suốt: Luôn học hỏi và không ngại bắt đầu điều mới.

“Điều quan trọng là phải tin mình làm được”, bà Tuyết chia sẻ tại sự kiện ra mắt MV ở Hà Nội. Theo bà, nếu ngày đó chấp nhận dừng lại sau tai nạn thì sẽ không có hành trình của hiện tại.

Với Tuấn Cry, điều khiến anh nhận lời hợp tác không nằm ở yếu tố viral mà ở chất liệu rất “Việt Nam” từ bà Tuyết. Anh muốn đưa màu sắc dân gian, rap hiện đại và tinh thần đời sống vào cùng không gian âm nhạc.

“Trong quá trình làm việc, tôi được truyền cảm hứng từ sự chân chất và năng lượng tích cực của cô Tuyết. Tôi muốn đưa chất liệu rất Việt vào âm nhạc để kể câu chuyện của cô”, Tuấn Cry chia sẻ.

Nam producer nhớ nhất cảnh quay oneshot tại nhà văn hóa vì yêu cầu nhân vật phải chuyển cảm xúc liên tục. Theo anh, phân đoạn này được quay đi quay lại do bà Tuyết bị cuống và khá áp lực. Sau nhiều lần thực hiện, cả ê-kíp mới hoàn thành cảnh quay khiến mọi người cùng xúc động.

Ở tuổi nhiều người nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, bà Tuyết bước sang lĩnh vực mới bằng âm nhạc. Hình ảnh người phụ nữ U60 vừa rap vừa nhảy trong Bà Tuyết Hơi Non đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần dám đổi mới và không ngại thử thách.