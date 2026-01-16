Ăn Cùng Bà Tuyết hợp tác PVI bảo hiểm toàn bộ sản phẩm

Từ ngày 18/12/2025, thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết được bảo hiểm toàn bộ sản phẩm với giá trị lên đến 10 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, câu chuyện nguồn gốc, quy trình sản xuất và an toàn thực phẩm liên tục được nhắc trên mạng xã hội. Người tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn khi lựa chọn sản phẩm đồ ăn chế biến sẵn.

Không dừng ở việc “ngon - tiện - rẻ”, nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm của thương hiệu trong trường hợp rủi ro liên quan sức khỏe. Trong bối cảnh đó, niềm tin trở thành yếu tố quan trọng nhưng cũng là “sợi dây” mong manh, buộc thương hiệu kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn đối mặt áp lực lớn trong cách phản hồi trước mối quan tâm của thị trường.

Động thái của Ăn Cùng Bà Tuyết

Giữa bối cảnh người tiêu dùng ngày càng dè dặt, Ăn Cùng Bà Tuyết (ACBT) công bố hợp tác Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm PVI, triển khai chương trình bảo vệ quyền lợi dành cho khách hàng.

ACBT hợp tác PVI Thái Nguyên triển khai chương trình bảo vệ sức khỏe khách hàng.

Theo đó, chỉ cần sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của thương hiệu ACBT có giá trị từ 2.000 đồng, khách hàng đã có thể tiếp cận quyền lợi bảo hiểm với mức bảo vệ đến 10 tỷ đồng , áp dụng theo nguyên tắc của PVI. Điều này đồng nghĩa, dù giá trị sản phẩm thấp hay cao, người tiêu dùng đều được tiếp cận cơ chế bảo vệ cụ thể.

Tất cả sản phẩm của thương hiệu ACBT đều được bảo hiểm.

Trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn trên nền tảng trực tuyến, nhiều thương hiệu thường cạnh tranh bằng giá bán, hình thức quảng bá và độ phủ truyền thông. Việc chủ động tích hợp bảo hiểm vào từng sản phẩm được xem là hướng đi khác biệt. Thay vì chỉ đưa ra tuyên bố khẳng định chất lượng, ACBT lựa chọn cách tiếp cận mang tính gia tăng trách nhiệm và quyền lợi cho người dùng.

Theo đại diện ACBT, việc đưa bảo hiểm vào từng sản phẩm xuất phát từ quan điểm trách nhiệm của thương hiệu đối với khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thận trọng khi lựa chọn thực phẩm. Thay vì trấn an bằng tuyên bố quen thuộc, ACBT chọn giải pháp có cơ chế bảo vệ rõ ràng, nhằm xây dựng và củng cố tín nhiệm với người mua bằng hành động cụ thể.

Mở rộng hệ sinh thái và gia tăng quyền lợi cho khách hàng

Trong thỏa thuận hợp tác, Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm PVI đóng vai trò đơn vị cung cấp giải pháp bảo hiểm và trực tiếp quản lý quyền lợi dành cho khách hàng của ACBT. Với nền tảng tài chính ổn định, kinh nghiệm triển khai chương trình bảo hiểm quy mô lớn cùng mạng lưới đối tác y tế phủ rộng toàn quốc, PVI được đánh giá là đối tác phù hợp để đảm bảo chương trình được vận hành minh bạch.

Đại diện ACBT cho biết mở rộng hệ sinh thái hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của thương hiệu. Thay vì chỉ tập trung sản phẩm, ACBT hướng đến vai trò đồng hành khách hàng trong toàn bộ hành trình tiêu dùng.

Đối với nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là người thường xuyên mua thực phẩm chế biến sẵn, cảm giác an tâm trở thành yếu tố then chốt trong quyết định lựa chọn thương hiệu. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, việc thương hiệu thực phẩm chủ động thiết lập cơ chế bảo vệ sức khỏe rõ ràng được xem là lợi thế.

Trước làn sóng hoài nghi xoay quanh chất lượng sản phẩm, động thái từ ACBT cho thấy cách phản hồi trực diện, không né tránh mối quan tâm của người dùng, không dừng ở lời cam kết, mà đưa ra giải pháp cụ thể để bảo vệ khách hàng.

Động thái của ACBT còn phản ứng sự chuyển dịch trong tư duy xây dựng thương hiệu, từ bán sản phẩm đơn thuần sang gia tăng giá trị và trách nhiệm đối với người dùng.