Thuê ôtô đi cầm cố rồi bỏ trốn hơn 4 năm

Trần Đắc Phong Thuê ôtô với giá 10 triệu đồng/tháng, nhưng sau đó làm giả giấy tờ mang đi cầm đồ, lấy tiền chi tiêu cá nhân rồi bỏ trốn hơn 4 năm.

Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đắc Phong (SN 1979, trú tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tháng 3/2021, Phong ký hợp đồng thuê một chiếc ôtô Hyundai Grand i10 trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ với giá 10 triệu đồng/1 tháng. Thuê xe xong, Phong làm giả giấy đăng ký ôtô này, mang đi cầm cố lấy 140 triệu đồng để chi tiêu cá nhân, chơi cờ bạc hết rồi bỏ trốn.

Đối tượng Trần Đắc Phong.

​​​​​​​Đến ngày 21/5, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Tây Hồ phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đã tổ chức bắt giữ.

Công an quận Tây Hồ đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.