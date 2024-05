Phó giám đốc Công ty Thanh Ngân làm giả hồ sơ, chiếm đoạt trên 10 tỷ

Bùi Thị Thanh Hương lợi dụng danh nghĩa của Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Thanh Ngân, đã làm giả hợp đồng kinh tế, hồ sơ để vay và chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng.

Thông tin với PV An ninh Thủ đô ngày 27/5, đại diện Đội Phòng ngừa, điều tra án kinh tế, tham nhũng trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Đội 5) Phòng Cảnh sát kinh tế Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết đơn vị đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Bùi Thị Thanh Hương (trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội) là phó giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Thanh Ngân.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: tháng 8/2022, Bùi Thị Thanh Hương lợi dụng danh nghĩa của Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Thanh Ngân đã làm giả hợp đồng kinh tế, hồ sơ để vay trên 10 tỷ đồng của Công ty TNHH VeloTrade Việt Nam (trụ sở tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM), sau đó chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bùi Thị Thanh Hương thời điểm bị bắt.

Ngày 26/1/2024, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can đối với Bùi Thị Thanh Hương về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận nhiều đơn thư tố cáo Bùi Thị Thanh Hương, đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn DUCA, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hợp đồng góp vốn đầu tư bằng tiền mặt hoặc bất động sản. Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, xác minh nội dung tố cáo trên để làm rõ hành vi phạm tội của Bùi Thị Thanh Hương và các cá nhân liên quan.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân ký hợp đồng góp vốn với Tập đoàn DUCA, đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (54 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu.