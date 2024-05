Giám đốc công ty ở TP.HCM lập khống hồ sơ để chiếm đoạt hơn 62 tỷ đồng

Cơ quan công an đang tìm nạn nhân của một giám đốc công ty có hành vi lập khống hồ sơ để chiếm đoạt hơn 62 tỷ đồng của các cổ đông.

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đào Ngọc Bình (Công ty Đào Ngọc Bình) có địa chỉ tại phường 5 (quận 4).

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định ông Thái Khắc Hoàng (52 tuổi, quê An Giang, tạm trú quận 7, nguyên giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Đào Ngọc Bình) đã có hành vi tạo dựng niềm tin với khách hàng, kêu gọi góp vốn thành lập công ty, lập khống hồ sơ chuyển nhượng cổ phần, thực hiện chuyển đổi, thành lập Công ty Đào Ngọc Bình, nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần, thay đổi đăng ký kinh doanh, tăng vốn điều lệ.

Ông Thái Khắc Hoàng thời điểm bị bắt tạm giam.

Với tư cách là chủ tịch HĐQT, ông Thái Khắc Hoàng đã giao dịch chuyển nhượng cổ phần và pháp nhân doanh nghiệp (bao gồm 4 thửa đất của ông Đào Ngọc Bình). Sau đó, ông Hoàng bán cho ông Nguyễn Duy Linh (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Nhà An Phú) với giá 100 tỷ đồng mà không thông qua các cổ đông và chiếm đoạt số tiền hơn 62,3 tỷ đồng .

Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với ông Thái Khắc Hoàng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 13/5/2024, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định, lệnh theo thẩm quyền. Ngày 14/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Thái Khắc Hoàng về tội danh trên.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị các cá nhân, tổ chức có giao dịch với Thái Khắc Hoàng và bị chiếm đoạt tiền, tài sản, nhanh chóng đến trụ sở ở địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai (phường 14, quận 10), gặp điều tra viên Lê Trung Luân để trình báo, cung cấp thông tin.