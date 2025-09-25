Thuduc House thắng kiện cơ quan thuế

Tại phiên phúc thẩm, tòa đã bác kháng cáo của Chi cục Thuế Khu vực II, giữ bản án sơ thẩm, khẳng định Thuduc House không phải chịu trách nhiệm về khoản hoàn thuế và lãi chậm nộp.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) cho biết phiên tòa phúc thẩm ngày 23/9 xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành chính” giữa doanh nghiệp và Cục Thuế TP.HCM (nay là Chi cục Thuế Khu vực II), cùng các lãnh đạo liên quan đã khép lại.

Hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của Chi cục Thuế Khu vực II và giữ nguyên bản án sơ thẩm số 133/2025/HCST ngày 24/4. Theo đó, hủy bỏ các quyết định hành chính liên quan đến việc truy thu gần 366 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng và gần 75 tỷ đồng tiền lãi chậm nộp (tính đến 25/12/2020).

Đây là số tiền thuế liên quan đến vụ án do ông Trịnh Tiến Dũng cầm đầu, trục lợi, chiếm đoạt, móc nối với các nhân sự cũ của Thuduc House theo bản án hình sự phúc thẩm ngày 3/5/2024.

Các quyết định phái sinh, như ngừng sử dụng hóa đơn hay dừng thủ tục hải quan cho hàng xuất nhập khẩu, cũng bị hủy bỏ.

Thuduc House khẳng định cả bản án sơ thẩm và phúc thẩm đều làm rõ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, theo đó công ty không liên quan và không phải chịu trách nhiệm đối với các khoản tiền hoàn thuế và lãi chậm nộp nói trên.

“Phán quyết của Tòa án đã bảo vệ quyền lợi chính đáng của Thuduc House, đồng thời cung cấp cơ sở pháp lý rõ ràng, giúp Thuduc House xóa bỏ được những rào cản và hạn chế từ các quyết định hành chính của Chi cục Thuế Khu vực II. Đồng thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh doanh trong tương lai”, phía doanh nghiệp chia sẻ.

Về kết quả kinh doanh, trong quý II/2025, Thuduc House báo lãi sau thuế hơn 13 tỷ đồng , trái ngược với khoản lỗ 26 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là quý thứ hai liên tiếp công ty có lãi sau khi tiến hành tái cấu trúc toàn diện. Trước đó, trong quý I, Thuduc House đã ghi nhận lãi sau thuế gần 6 tỷ đồng .

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp bất động sản có tiếng tại TP.HCM này đạt gần 26 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và lãi sau thuế 19 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm ngoái còn lỗ 32 tỷ đồng .

Ngay sau thông tin thắng kiện, cổ phiếu TDH của Thuduc House bật tăng mạnh trên sàn chứng khoán. Mã này hiện tăng kịch trần, giao dịch ở mức 5.470 đồng/cổ phiếu. Ở phiên trước đó, TDH cũng đã khớp lệnh gần 1,2 triệu cổ phiếu tại mức giá trần 5.120 đồng/cổ phiếu.