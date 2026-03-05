Thức quà dinh dưỡng dành tặng người phụ nữ trân quý dịp 8/3

Trong gia đình, người phụ nữ giống như nhân tố giữ lửa tổ ấm. Ngày 8/3 này, hãy để "ngọn lửa" ấy được nghỉ ngơi và cảm nhận sự quan tâm của bạn.

Không cần những món quà cầu kỳ, một cốc kem gừng và lê hầm nho khô tự tay bạn chuẩn bị có thể trở thành thông điệp yêu thương chân thành nhất.

Hương gừng ấm nồng như sự che chở, vị lê hầm thanh tao như nét dịu dàng của mẹ, của vợ, quyện cùng những hạt nho khô California ngọt ngào - món quà thuần khiết từ thiên nhiên. Đây là món tráng miệng dễ thực hiện nhưng lại chứa đựng sự tôn trọng và thấu hiểu sâu sắc, là cách để thể hiện sự trân trọng và ghi nhận với phái đẹp vì đã là bến đỗ bình yên nhất của gia đình.

Cách làm lê hầm nho khô và lá hương thảo

Lê hầm nho khô, kem bánh vị gừng và kem gừng là những món tráng miệng bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe.

Nguyên liệu: 1/2 quả lê thái hạt lựu; 1/2 củ gừng nhỏ thái lát; 100 g nho khô California; 1 nhánh hương thảo (rosemary).

Cách làm:

Bước 1, cho nước vào nồi vừa đủ ngập các nguyên liệu, đun sôi để các hương thơm bắt đầu hòa quyện.

Bước 2, hạ lửa nhỏ, nấu liu riu cho đến khi miếng lê mềm mượt nhưng vẫn giữ được hình khối, không bị nát.

Bước 3, lọc bỏ phần nước, giữ lại phần cái (lê, nho khô) thơm nồng nàn để trang trí và làm nhân.

Những món quà được tự tay chuẩn bị và gửi đến những người phụ nữ mình yêu thương nhân dịp 8/3 sẽ thể hiện được sự trân trọng và tình yêu của người tặng.

Cách làm kem bánh vị gừng (ginger pastry cream)

Nguyên liệu: 200 g sữa; 49,5 g kem tươi; 49,5 g đường; 75 g lòng đỏ trứng; 10,5 g bột mì; 15 g bột bắp; 25,5 g bơ lạt; 1/2 củ gừng thái lát.

Cách làm:

Bước 1, đun sôi gừng với sữa, sau đó tắt bếp, đậy nắp ủ để hương gừng thấm sâu vào sữa.

Bước 2, đánh lòng đỏ trứng với 1/4 lượng đường và bột mì, bột bắp cho đến khi mịn mượt.

Bước 3, lọc bỏ gừng khỏi sữa, thêm kem tươi và phần đường còn lại vào đun đến khi sôi lăn tăn.

Bước 4, rót từ từ sữa nóng vào hỗn hợp lòng đỏ (vừa rót vừa khuấy đều), sau đó lọc qua rây và đun lại trên lửa nhỏ cho đến khi hỗn hợp đặc mượt, bóng mịn.

Bước 5, nhấc khỏi bếp, cho bơ vào khuấy tan, bọc sát mặt kem bằng màng bọc thực phẩm để tránh khô.

Những món ăn ngon miệng, ngọt ngào được làm từ nho khô California chất lượng hảo hạng thể hiện sự quan tâm tới những người phụ nữ thương yêu.

Cách làm kem gừng (ginger cream - lớp phủ mây trắng)

Nguyên liệu: 100 g kem bánh vị gừng; 50 g whipping cream lạnh.

Cách làm:

Bước 1, đánh mịn lại phần kem bánh vị gừng. Song song, đánh bông nhẹ whipping cream ở 1 âu khác.

Bước 2, trộn 2 hỗn hợp lại với nhau, đánh chung cho đến khi đạt độ bông mềm (soft peaks), tạo cảm giác tan chảy như mây khi thưởng thức.

Độc giả xem link video hướng dẫn cách làm tại đây.