Thực phẩm nào nên ăn, loại nào hạn chế để phòng ung thư đại trực tràng

Chế độ ăn giàu chất xơ, rau, hoa quả và tinh bột được cho là có lợi, trong khi thịt đỏ, mỡ động vật và rượu bia có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Chế độ ăn uống giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Ảnh minh họa: Alex Green/Pexels.

Sữa

Có những loại thức ăn chứa không ít canxi, ví dụ như như cá, sữa. Thành phần canxi có đặc tính phòng ngừa ung thư.

Bác sĩ Cedryk Garland, Giám đốc Trung tâm Ung thư, trường Tổng hợp California ở San Diego đã xác định sự giảm ung thư ruột già ở những nam giới trên 20 tuổi nhờ uống một cốc sữa hàng ngày.

Bác sĩ Garland đánh giá 1.200-1.400 mg canxi hàng ngày có thể hỗ trợ ngăn ngừa được 65-76% trường hợp ung thư đại tràng. Thậm chí trung niên cũng đủ. Điều đó có nghĩa là uống thêm từ hai đến ba cốc sữa một ngày, mỗi cốc cỡ 316 mg canxi.

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Sữa chua hoa quả, mứt quả và hoa quả khác

Sữa chua hoa quả chứa chủng vi khuẩn acidophilus. Cùng với canxi và citamin D, các vi khuẩn này tạo ra hàng rào bảo vệ ruột. Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng vi khuẩn lactobacillus acidophilus có thể kìm hãm những enzyme trong ruột sản xuất ra một số chất có hại và còn rất nguy hiểm là gây ung thư.

Các nhà nghiên cứu Anh đã xác nhận điều đó khi chỉ ra đại bộ phận sữa chua hoa quả có chủng acidophilus. Uống sữa với những chủng vi khuẩn acidophilus thì sẽ làm giảm hoạt động của những enzyme làm hại đó tới 40-80%.

Loại mứt nhừ chứa pectin - một loại xơ hoà tan. Pectin có trong táo, các quả khác là rau cỏ có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột già. Giáo sư Iran Cameron, nhà sinh học ở trung tâm khoa học Đại học Y Texas ở San Antonio, đã cho chuột ăn pectin thì thấy ung thư ruột già giảm tới nửa và cholesterol giảm tới gần 30%. Giáo sư Cameron còn chủ ý rằng pectin là sợi duy nhất có tác dụng ở ruột. Pectin có chủ yếu ở táo, chuối, lê, mơ, cà rốt, đậu khô, loại chanh bưởi.

Các loại hoa quả không nên coi thường. Theo những lý thuyết gần đây hoa quả hỗ trợ trong ngăn ngừa ung thư đại tràng không chỉ ở giá trị sợi xơ trong chúng, mà tiến sĩ Tim Byers ở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ còn nhấn mạnh rằng chất mà làm giảm nguy cơ ung thư ruột còn có thể là aspirin bởi vì tác dụng của nó đã được xác định trong nghiên cứu. Bây giờ người ta biết rằng một số thức ăn chứa axit acetylosalicylic, tiến sĩ Byers nói rằng ăn những thức ăn này rất có lợi.

Những chất aspirin tự nhiên có nhiều trong táo, chà là, móc.

Mỡ động vật gây ra nguy cơ ung thư ruột già.

Những người có polyp hay ung thư ruột già cần phải hạn chế thịt và mỡ động vật. Hiện nay có nhiều bằng chứng để nói những thức ăn này làm thuận lợi cho việc phát triển ung thư ruột già.

Những người ăn nhiều mỡ động vật thì thường xuyên mắc ung thư đại tràng và polyp. Kết quả này được dẫn ra từ những nghiên cứu của bác sĩ Edwarda Giovanicci và cộng sự của họ ở Harward trên 7.248 nam giới, một nhóm trong số họ ăn rất ít mỡ động vật (khoảng 7% calo), một nhóm ăn gấp hai lần như vậy (có số polyp tăng gấp đôi).

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Càng ăn ít thịt đỏ càng tốt

Tiến sĩ Wolter Willet ở trường Y tế Công cộng T. H. Chan thuộc Đại học Havard đã thực hiện nghiên cứu trong sáu năm trên 90.000 phụ nữ. Ông phát hiện nếu ăn mỗi ngày 140 g thịt bò, lợn hoặc cừu, nguy cơ mắc ung thư đại tràng sẽ tăng 250%. Nhưng nếu ăn cá hai lần trong một tuần thì làm giảm nguy cơ ung thư xuống 25%, ăn thịt vịt (bỏ da) thì giảm ung thư tới 50%.

Không nên uống rượu và bia

Các nhà nghiên cứu tại Úc khi phân tích 52 nghiên cứu khác nhau về ảnh hưởng của rượu tới ung thư đại tràng thì thấy rằng bia là nguy hiểm nhất rồi đến rượu nguy hiểm ít hơn, rượu nho thì nguy hiểm ít hơn nữa.

Người ta chưa hiểu bằng cách nào rượu làm thuận lợi cho tạo polyp và ung thư ở ruột. Điều đó có thể dập tắt hệ miễn dịch, hay tăng hoà tan nitrosamin và các chất gây ung thư khác để chúng dễ đi sâu vào tế bào, hay còn những cơ chế khác chưa biết.

Bia có nguy hiểm hơn do có thể chứa thêm nhiều chất có thể hoạt động tạo ung thư vì có nitrosamin.

Tóm lại hạn chế uống rượu, có thể một chén một ngày để phụ trợ tim mạch và đặc biệt tránh uống bia.

Chuối tiêu xanh

Gần đây người ta thấy, nhóm người nào có thói quen ăn nhiều tinh bột thì tỷ lệ mắc ung thư đường ruột càng thấp. Các loại thực phẩm có hàm lượng tinh bột cao thì có tác dụng rất lớn trong phòng chống ung thư đường ruột. Đây là trường hợp chuối tiêu xanh, khoai tây nấu nhừ.

Người ta đã khám phá ra mối quan hệ giữa lượng tinh bột ăn vào và chứng ung thư đại tràng. Khẩu phần người châu Úc ăn bột 100 g/ngày, người Trung Quốc quân bình ăn 370 g/ngày. Tỷ lệ ung thư đại tràng của người Úc cao gấp bốn lần người Trung Quốc. Vậy rõ ràng ung thư đại tràng có liên quan tới ăn uống và trong đó có khẩu phần tinh bột.

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Ngoài các lương thực thực phẩm chủ yếu kể trên, để phòng chống ung thư đại tràng cần phải kết cấu các thành phần đó theo một khẩu phần hợp lý như đã nêu ra ở trên với các ung thư nói chung, đó là:

– Ngũ cốc (cám mì, gạo lứt nấu chín, kê đậu) chiếm 50- 60% khẩu phần.

– Súp (rau tảo biển với gạo lứt, lúa mạch, đậu tương) chiếm 5-10%

– Rau (gồm các loại bắp cải, súp lơ, xu hào, củ cải... luộc, hoặc nấu canh) chiếm 25-35%.

– Thực phẩm động vật nói chung nên tránh. Thỉnh thoảng ăn cá với số lượng ít, ăn theo kiểu hấp, hay luộc.

– Sữa chua, hoa quả có thể dùng thường xuyên sau bữa ăn.

– Cần uống thêm Cadef để tăng cường sức đề kháng.

Bên cạnh chế độ ăn uống kiêng cữ như trên còn phải tránh ngồi một chỗ mà phải năng vận động đi bộ, tập thiền và xoa bóp thân thể hàng ngày, chắc chắn sẽ kéo dài được tuổi thọ, nhất là sẽ tránh được tái phát sớm và di căn sau phẫu thuật.