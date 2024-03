Thực phẩm gây nguy cơ ung thư số một

Thói quen uống nước như thế nào có thể gây bệnh ung thư? Uống nước nóng

Uống nước lạnh

Uống nước chưa đun sôi Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp đồ uống nóng trên 65 độ C vào nhóm chất gây ung thư loại 2A. Vượt quá ngưỡng 65 độ C, nước lọc, trà, sữa hay cà phê đều có nguy cơ gây ra ung thư thực quản. Ảnh: Medicalnewstoday.