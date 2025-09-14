Thư viện cần là trái tim của mạng lưới tri thức

Lễ ký kết thỏa thuận giữa Alpha Group và Tinh Vân Group là bước khởi đầu trong kế hoạch phát triển mạng lưới thư viện hiện đại tại Việt Nam.

Mới đây, Alpha Group và Tinh Vân Group ký kết thỏa thuận hợp tác mang tên Phát triển toàn diện các thư viện đại học và thư viện công cộng tại Việt Nam. Đây là sự kết hợp giữa một doanh nghiệp hàng đầu về xuất bản và một doanh nghiệp công nghệ, hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển cho hệ sinh thái thư viện khắp cả nước.

Lễ ký kết có sự tham gia của đại diện Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa, đại diện các thư viện trường đại học, thư viện công cộng tại một số thành phố lớn trên cả nước.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai đơn vị sẽ kết hợp để ứng dụng công nghệ cho hoạt động thư viện: mở rộng khai thác các xuất bản phẩm điện tử, tài liệu học, hiện đại hóa hoạt động của thư viện. Nhờ đó, người học, người đọc dễ dàng tiếp cận nguồn tri thức điện tử khổng lồ ở Việt Nam và thế giới; các thư viện cũng hoạt động hiệu quả hơn, giảm thiểu khả năng rò rỉ tài liệu điện tử.

Hai bên cam kết phối hợp xây dựng mạng lưới thư viện hiện đại, có hệ thống hơn 100 điểm trên cả nước tính tới hết năm 2027.

Thư viện cần là trung tâm kết nối tri thức

Ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch Alpha Group - đã chia sẻ nhiều ý tưởng về phát triển mạng lưới tri thức đa điểm, với trung tâm mạng lưới chính là thư viện. Tuy nhiên, thư viện cần hiện hóa, cập nhật và không thể phát triển theo kiểu cũ.

Ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch Alpha Group - phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thúy Hạnh.

Thay vì chỉ đảm nhiệm công tác lưu trữ và cho mượn sách thông thường, thư viện có thể trở thành không gian học thuật tại trường đại học. Trong thư viện, sinh viên có thể có các buổi diễn thuyết, có không gian nghiên cứu, có gặp gỡ trao đổi với giảng viên, kết nối với bạn bè và cộng đồng trí thức quốc tế. Nhờ công nghệ, thư viện hoàn toàn có khả năng giúp sinh viên Việt Nam tiếp cận các công trình nghiên cứu tại những trường đại học danh giá thế giới như Harvard, MIT.

Nhờ hoạt động ký kết với Tinh Vân Group, Alpha Group hy vọng có thể trở thành nhà phân phối tri thức thế giới tới Việt Nam, thông qua hệ thống thư viện tại trường đại học.

Đây mới chỉ là điểm khởi đầu trong tầm nhìn phát triển hệ thống thư viện hiện đại tại Việt Nam của Alpha Group. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Cảnh Bình, đơn vị muốn mở rộng hợp tác với các thư viện công cộng của các tỉnh, thành phố để triển khai nhiều hoạt động chuyên môn.

Ngoài ra, ông Nguyễn Cảnh Bình còn có ý tưởng đưa thư viện trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng tại các chung cư, khu đô thị tại Việt Nam. Trong không gian chung này, hoạt động thư viện sẽ kết hợp với đa dạng hoạt động văn hóa - nghệ thuật khác như dạy đàn, học hát, vẽ…

Thư viện cũng có thể kết hợp với phòng lab, như mô hình Einstein House mà Alpha Group đã triển khai. Sự kết hợp giữa thư viện và phòng thí nghiệm cho trẻ em giúp trẻ tiếp cận tri thức với chi phí thấp, thúc đẩy tinh thần khoa học cho thế hệ mới.

Đồng tình với các ý tưởng của ông Nguyễn Cảnh Bình, ông Phạm Thúc Trương Lương - Tổng giám đốc Tinh Vân Software, Giám đốc trí tuệ nhân tạo (CAIO) của Tinh Vân Group - cho rằng thư viện cần bắt nhịp với sự thay đổi của xã hội. Chỉ khi thư viện thích nghi với nhu cầu của người đọc đương thời thì thư viện mới trở nên có ích.

Từ xưa tới nay, thư viện luôn là điểm công cộng, có tính công bằng với tất cả mọi người. Người tới thư viện có thể không đủ điều kiện tài chính để mua tài liệu, hoặc không đủ kiến thức để biết nguồn thông tin tốt, nhưng thư viện đủ nguồn lực tạo ra sự công bằng khi cho họ tiếp cận những tri thức tốt nhất. Trong thời đại tất cả mọi người đều có thể sáng tạo nhờ AI, thư viện còn có thể là điểm truyền cảm hứng, nơi có các buổi triển lãm tranh, trao đổi kiến thức.

Thư viện số Libol mang tới nhiều lợi ích cho người đọc & thư viện

Đại diện Tinh Vân Group, ông Nguyễn Ngọc Chung - Giám đốc Trung tâm Giải pháp Giáo dục - chia sẻ về những điểm nổi bật của Thư viện số Libol Digital. Giải pháp công nghệ Libol là phần mềm nội địa trong lĩnh vực thư viện, đã triển khai tại hơn 130 thư viện trên toàn quốc, cung cấp hệ thống quản lý thư viện tích hợp, giải pháp thư viện số, giải pháp thư viện K12.

Libol giúp bạn đọc chủ động mượn trả tài liệu số thông qua tài khoản, có các định dạng tương thích với nhiều thiết bị điện tử, cung cấp khả năng tìm kiếm toàn văn hoặc tra cứu theo trường thông tin mô tả. Libol còn giúp thư viện bảo vệ bản quyền số bằng cách mã hóa tài liệu, ngăn chặn tình trạng phát tán lậu tài liệu điện tử.

Lễ ký kết thỏa thuận giữa Alpha Group và Tinh Vân Group. Ảnh: Alpha Books.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Alpha Group và Tinh Vân Group đã mở ra nhiều cơ hội mới cho hoạt động thư viện tại Việt Nam, giúp các thư viện đại học, thư viện cộng đồng hoạt động hiệu quả hơn, tiếp cận nhanh với nền tri thức quốc tế.