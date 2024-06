Thủ tướng yêu cầu huy động địa phương hoàn thành đường dây 500 kV

Để hoàn thành dự án đường dây 500 kV mạch 3, đóng điện vào ngày 30/6, Thủ tướng yêu cầu huy động các nguồn lực của địa phương để tăng cường hỗ trợ thi công.

Đến hết ngày 31/5, toàn tuyến đường dây 500 kV mạch 3 đã hoàn thành 1.177 vị trí móng. Ảnh: EVN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện về việc huy động các nguồn lực của địa phương để bảo đảm hậu cần và tăng cường hỗ trợ thi công đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đến Phố Nối (tỉnh Hưng Yên).

Theo đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan huy động các nguồn lực sẵn có, hỗ trợ tối đa.

Đồng thời tạo mọi điều kiện để các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công tổ chức tốt nhất công tác hậu cần, nơi ăn, chỗ ở, sinh hoạt, đi lại bảo đảm thuận tiện, vệ sinh, an toàn, sức khỏe cho cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động, nhất là các lực lượng mới được huy động.

Thủ tướng cũng giao Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn các địa phương có đường dây đi qua phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, đơn vị thi công huy động lực lượng đoàn viên thanh niên các cấp, phát huy tinh thần xung kích, sức trẻ Việt Nam.

Việc huy động nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm công trình đường dây 500 kV mạch 3 và các công trình hạ tầng quan trọng trên cả nước.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia được yêu cầu chỉ huy các lực lượng, tổ chức thi công hợp lý, khoa học, hiệu quả, tránh chồng chéo; thường xuyên kiểm tra, giám sát trên công trường, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Đồng thời phối hợp tốt với chính quyền và công an địa phương các cấp làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trên các địa bàn thi công; bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường.

Liên quan dự án đường dây 500 kV mạch 3, sáng 2/6, trong chương trình công tác tại Quảng Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tới kiểm tra, đốc thúc dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và dự án đường dây tải điện 500 kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên).

Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ ngủ khẩn trương", thi công "3 ca 4 kíp"... song cần tính toán thi công hợp lý, phù hợp thời tiết, bảo đảm khả năng tái tạo sức lao động và quyền lợi của người lao động.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối bao gồm 4 dự án thành phần, có tổng chiều dài khoảng 519 km, đi qua địa bàn 211 xã, phường, của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 22.300 tỷ đồng .

Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường năng lực lưới điện truyền tải 500 kV Bắc - Trung, giúp nâng cao ổn định vận hành hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc ngay ở thời điểm hiện tại và trong những năm tới. Đồng thời, các dự án góp phần giảm bớt nguy cơ đầy và quá tải cho các đường dây 500 kV hiện hữu.