Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án 17.000 tỷ đồng ở Đông Nam Bộ

Cùng đi với Thủ tướng có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và hai tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Sau khi thị sát thực địa dự án, Thủ tướng dự Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Dương năm 2024.

Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành là trục cao tốc Bắc - Nam của tỉnh Bình Dương, Bình Phước (kết nối Vành đai 4, Vành đai 3, dẫn đến đường Vành đai 2 TP.HCM), nối tiếp tuyến cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), kết nối các sân bay và cảng biển… Đoạn qua Bình Phước dài khoảng 7 km, Bình Dương hơn 52 km.

Trong đó, đoạn trên địa bàn tỉnh Bình Dương đi qua 5 địa phương cấp huyện; điểm đầu giao với đường Vành đai 3 TP.HCM (thuộc địa phận thành phố Thuận An), điểm cuối tại ranh giới giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước.

Đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương có tổng chiều dài tuyến khoảng 52,159 km, trong đó đoạn giữ nguyên theo quy mô mặt cắt ngang đường hiện trạng khoảng 6,5 km, đoạn xây dựng mới khoảng 45,6 km.

Phân kỳ đầu tư, giai đoạn 1 đầu tư đường cao tốc với quy mô 4 làn xe, có làn dừng xe khẩn cấp liên tục toàn tuyến, bề rộng nền đường 25,5 m, vận tốc thiết kế 100 km/h; giai đoạn hoàn thiện đầu tư đường cao tốc hoàn chỉnh có 6 làn xe theo quy hoạch, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Trên tuyến gồm 4 nút giao liên thông và 2 điểm ra vào đường cao tốc; xây dựng 26 công trình cầu; bố trí các hầm chui dưới đường cao tốc hoàn trả đường dân sinh, đường hiện trạng phù hợp theo nhu cầu của địa phương.

HĐND tỉnh Bình Dương đã thông qua chủ trương đầu tư dự án theo phương thức đầu tư PPP (loại hợp đồng BOT) và cam kết vốn ngân sách địa phương. UBND tỉnh đã có các quyết định phê duyệt các dự án.

Với tổng mức đầu tư khoảng 17.408 tỷ đồng , dự án gồm 2 dự án thành phần, trong đó dự án giải phóng mặt bằng khoảng 381,6 ha với ngân sách khoảng 8.283 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương; dự án thành phần xây lắp theo hình thức BOT với nguồn vốn khoảng 8.883 tỷ đồng , thời gian thực hiện dự án 2024 - 2027, thời gian thu phí, hoàn vốn dự kiến 32 năm 7 tháng.

Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (thực hiện cắm cọc giải phóng mặt bằng, kiểm kê, khảo sát xây dựng phương án giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…), phối hợp Tập đoàn Cao su Việt Nam tiến hành các thủ tục thanh lý, cắt hạ cây cao su phục vụ triển khai dự án.

Cùng với đó, khẩn trương triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành và khởi công dự án trong tháng 11/2024.

Thị sát khu vực giải phóng mặt bằng dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là tuyến đường rất huyết mạch, có ý nghĩa chiến lược, kết nối giữa Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, sân bay Long Thành và hàng loạt tuyến cao tốc, cảng biển…

Thủ tướng yêu cầu 2 tỉnh Bình Dương, Bình Phước phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau để đẩy nhanh tiến độ dự án, trong đó đoạn qua tỉnh Bình Phước chỉ có 7 km theo hình thức đầu tư công cần khẩn trương triển khai, hoàn thành sớm.

Trong quá trình triển khai, nhà thầu chính tạo điều kiện cho các doanh nghiệp địa phương làm nhà thầu phụ để vừa thi công nhanh dự án, vừa tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, vừa giúp các doanh nghiệp địa phương trưởng thành để làm các dự án lớn khác.

Thủ tướng yêu cầu bố trí các nút giao trên tuyến cao tốc phù hợp, khẩn trương quy hoạch để khai thác tốt nhất không gian phát triển mới từ tuyến cao tốc, phát triển các khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị thế hệ mới với các yếu tố khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong các khu công nghiệp.

Thủ tướng lưu ý các nút giao cần xây dựng khác mức, với không gian xanh, sạch, đẹp; các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu thêm việc kết nối tới Tây Ninh để Tây Ninh có đường ra cảng biển, sân bay ngắn nhất có thể.

