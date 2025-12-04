Thủ tướng yêu cầu báo cáo tiến độ xây nhà cho người dân sau bão, lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản số 1551 ngày 3/12/2025 về việc báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng, sửa chữa nhà cho Nhân dân sau bão, lũ.

Chiều 29/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm, động viên bà con vùng lũ xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên cũ). Ảnh: VOV

Tiếp theo Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng về việc phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung, để bảo đảm tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, giúp người dân có chỗ ở ổn định, vui xuân đón năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 xây dựng, phê duyệt Kế hoạch cụ thể thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/12/2025, trong đó xác định rõ số nhà phải xây dựng mới, tiến độ, kế hoạch dự kiến hoàn thành; số nhà phải sửa chữa, tiến độ, kế hoạch dự kiến hoàn thành; phân công trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cho từng đồng chí trong Thường vụ, Thường trực Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đồng thời giao một cơ quan chức năng chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, cập nhật hằng ngày kết quả, tiến độ thực hiện Kế hoạch; kịp thời tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc (nếu có) và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và kết quả thực hiện "Chiến dịch" trước 15h ngày Thứ Sáu hằng tuần (và gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền).

Trong đó cần nêu rõ, về nhà ở phải xây dựng mới (Số nhà phải xây dựng mới; số nhà đã được khởi công xây dựng; đạt tỷ lệ bao nhiêu % so với kế hoạch; số nhà đã được xây dựng hoàn thành; đạt tỷ lệ bao nhiêu %; số nhà đã khởi công chưa hoàn thành; chiếm tỷ lệ bao nhiêu %; số nhà chưa khởi công xây dựng; chiếm tỷ lệ bao nhiêu %.

Về nhà ở phải sửa chữa (số nhà phải sửa chữa; số nhà đã được sửa chữa xong; đạt tỷ lệ bao nhiêu % so với kế hoạch; số nhà đang tiến hành sửa chữa; đạt tỷ lệ bao nhiêu % so với kế hoạch; số nhà chưa tiến hành sửa chữa; chiếm tỷ lệ bao nhiêu %)

Kế hoạch tuần tiếp theo (số nhà dự kiến sẽ được khởi công xây dựng mới; số nhà dự kiến sẽ được xây dựng xong; số nhà dự kiến sẽ tiến hành sửa chữa; số nhà dự kiến sẽ sửa chữa xong_

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường kịp thời phối hợp, hướng dẫn địa phương xử lý các vướng mắc liên quan đến đất đai (nếu có); tổng hợp tiến độ và kết quả thực hiện của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 17h ngày Thứ Sáu hằng tuần (đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam); kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Xây dựng chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời chỉ đạo điều tiết, bảo đảm nguồn cung, không để xảy ra tình trạng thiếu vật tư, vật liệu xây dựng, lợi dụng thiên tai găm hàng, ép giá, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, giá thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho Nhân dân.

Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc triển khai thực hiện "Chiến dịch" tại các địa phương, đảm bảo đúng phạm vi, đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực; báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào 15h thứ Sáu hằng tuần qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên cập nhật, công khai thông tin về tiến độ, kết quả thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do thiên tai của các địa phương.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.