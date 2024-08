Thủ tướng: Triển khai ngay 3 luật liên quan đến đất đai

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả việc thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản nhằm tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.

Để các chính sách mới của 3 luật trên được triển khai hiệu quả trong thực tiễn, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện ngay một số việc.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: TN&MT, Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, LĐ-TB&XH khẩn trương hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho các địa phương về các chính sách mới được quy định trong các luật và các văn bản quy định chi tiết để tổ chức thi hành hiệu quả, đưa các chính sách mới vào thực tiễn cuộc sống.

Đồng thời, cần chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc ban hành văn bản quy định chi tiết theo thẩm quyền được quy định trong luật và các nghị định quy định chi tiết thi hành luật ở các địa phương, báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/8.

Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai ngay việc rà soát, công bố và đôn đốc, hướng dẫn các địa phương công bố công khai các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin dịch vụ công của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương, niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật để nhân dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được phân công chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền; báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền.

HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung nguồn lực, đảm bảo các điều kiện cần thiết, chỉ đạo tổ chức thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản nhất là việc thực hiện thẩm quyền, nhiệm vụ mới được quy định trong các luật.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các bộ, ngành có liên quan giải quyết các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn ở địa phương; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền, không để xảy ra ách tắc làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, doanh nghiệp.

Đối với các địa phương chưa ban hành các văn bản quy định chi tiết theo thẩm quyền được quy định trong luật và các nghị định quy định chi tiết thi hành luật, Thủ tướng yêu cầu phải khẩn trương hoàn thành trước ngày 20/8.

UBND các cấp khẩn trương trong tháng 8 tổ chức các hội nghị quán triệt, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về các quy định mới của pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản để hiểu đúng, đủ và thống nhất triển khai, đồng bộ và hiệu quả…

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào ta ở nước ngoài về những đổi mới trong chính sách pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, nhất là về quyền tiếp cận đối với đất đai, nhà ở; quyền lợi, nghĩa vụ, quan tâm của Nhà nước đối với đối tượng chính sách xã hội; phân cấp, phân quyền; cải cách thủ tục hành chính; ưu đãi, thu hút đầu tư, giá đất…

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả, nhất là các nhóm thủ tục hành chính, dịch vụ công liên thông; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; người đứng đầu thường xuyên tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện công điện này.

