Thủ tướng tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Đề nghị Đại sứ Hà Vĩ chuyển lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2024), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Thủ tướng bày tỏ cảm ơn phía Trung Quốc vừa qua đã có các hình thức thăm hỏi, hỗ trợ Việt Nam ứng phó và khắc phục hậu quả nghiêm trọng do cơn bão số 3 và mưa lụt gây ra, đặc biệt là đánh giá cao Trung Quốc đã phối hợp chia sẻ thông tin thủy văn, điều tiết việc xả nước các đập thủy điện để hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Hoan nghênh và chúc mừng đồng chí Hà Vĩ được bổ nhiệm làm Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam trong thời điểm quan hệ hai Đảng, hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ Hà Vĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng trách của mình; tin tưởng trong nhiệm kỳ công tác, Đại sứ sẽ phát huy tốt vai trò cầu nối giúp hai bên cũng cố tin cậy, thúc đẩy hợp tác, mở rộng giao lưu, đóng góp tích cực vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Đại sứ Hà Vĩ thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương Trung Quốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai toàn diện, hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, trọng tâm là duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; làm sâu sắc hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng giao thông, văn hóa, giáo dục, du lịch, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo đảm an ninh nguồn nước; thúc đẩy xây dựng cửa khẩu thông minh...

Trong đó, Thủ tướng đề nghị phía Trung Quốc quan tâm thúc đẩy việc hợp tác xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước, tiếp tục mở cửa thị trường cho nông sản của Việt Nam, sớm triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc tại Việt Nam; phối hợp tổ chức tốt Năm Giao lưu nhân văn Việt-Trung 2025 nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Thủ tướng đề nghị hai bên thực hiện nghiêm nhận thức chung cấp cao về việc kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau, xử lý thỏa đáng bất đồng trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc (UNCLOS) năm 1982.

Chân thành cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp Đại sứ đúng vào ngày kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Trung Quốc và đưa ra những ý kiến quan trọng về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc thời gian tới, Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ bày tỏ vinh dự đảm nhận trọng trách tại Việt Nam, sẵn sàng nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Đại sứ mong muốn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành phía Việt Nam trong thời gian tới.

Đại sứ Hà Vĩ khẳng định sẽ nỗ lực phát huy vai trò điều phối, thúc đẩy các bộ ngành, địa phương Trung Quốc phối hợp với phía Việt Nam triển khai cụ thể hóa, quán triệt toàn diện nhận thức chung cấp cao và các thỏa thuận hai bên đã ký kết; tiếp tục tăng cường giao lưu tiếp xúc cấp cao thường xuyên nhằm củng cố tin cậy chính trị; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh; làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất về kinh tế - thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, duy trì chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất; hợp tác du lịch, y tế, giáo dục; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh...;

Đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giao lưu hữu nghị nhân dân để củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước; duy trì phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương, diễn đàn quốc tế; cùng kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển trên cơ sở các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định của khu vực.

