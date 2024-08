Thủ tướng: Thúc đẩy dự án, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước

Sáng 8/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 13 của Ban Chỉ đạo nhằm kiểm tra, đôn đốc các công việc sau phiên họp lần thứ 12 và bàn các giải pháp, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

Dự phiên họp có: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố; đại diện các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, các nhà thầu.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, một trong những mục tiêu mà Đại hội XIII đặt ra là đến năm 2025 cả nước có 3.000km đường bộ cao tốc và đến năm 2030 cả nước có 5.000km đường bộ cao tốc. Đại hội XIII cũng xác định 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về hạ tầng giao thông.

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, xác định danh mục các dự án mà Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, cả nước có 40 dự án lớn, 92 dự án thành phần trên 3 lĩnh vực: đường bộ, đường sắt và hàng không, đi qua địa phận 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau 12 phiên họp, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đã ban hành 12 kết luận; trên 400 công điện đôn đốc và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy triển khai các dự án. Qua đó có các vướng mắc kéo dài như Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; cao tốc Bắc-Nam phía Đông, vốn cho các dự án đường sắt đô thị, cao tốc Bến Lức-Long Thành, nguồn vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng; ban hành Quy chuẩn đường bộ cao tốc; thí điểm vật liệu cát biển; chuyển đổi đất lúa, đất rừng; tiến độ triển khai và chất lượng các dự án bảo đảm yêu cầu.

Đến nay đã hoàn thành 02 dự án, với 12 dự án thành phần đường bộ cao tốc với tổng chiều dài 693km đi qua 15 tỉnh thành phố, nâng tổng số đường bộ cao tốc lên khoảng 2.021km.

Ngay trong ngày 8/8, đoạn trên cao của tuyến đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội đã hoàn thành chính thức vận hành thương mại.

Các công trình triển khai, hoàn thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo không gian phát triển mới cho các địa phương có dự án đi qua, tạo khu đô thị, dịch vụ mới, tăng giá trị gia tăng của đất đai, giảm chi phí logistics, di chuyển thuận tiện, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, phát triển doanh nghiệp; tạo sự tin tưởng ủng hộ của nhân dân.

Tại Phiên họp lần thứ 12 Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đã giao 57 nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan, địa phương, trong đó có 11 nhiệm vụ có thời hạn. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng đã có 12 văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ liên quan các dự án, công trình.

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, sự nỗ lực, tinh thần làm việc hết sức mình của các bộ, ngành, địa phương, các ban quản lý dự án, các doanh nghiệp, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, nhất là đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trực tiếp làm việc tại các công trường dự án, Thủ tướng Chính phủ cho biết có một số nhiệm vụ đang triển khai thực hiện chưa hoàn thành, cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để đạt được mục tiêu đề ra, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước, 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các đại biểu dự Phiên họp tập trung kiểm điểm, đánh giá cụ thể các nhiệm vụ được giao và xử lý, chỉ đạo, giải quyết các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trong thời gian tới.

Trong số đó, báo cáo cụ thể kết quả thực hiện các nhiệm vụ, nêu rõ những tồn tại, vướng mắc, khó khăn, biện pháp triển khai trong thời gian tới; việc xử lý các vấn đề còn vướng mắc như thủ tục về mỏ vật liệu xây dựng thông thường cho các dự án; tiến độ bàn giao mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật; tình hình thi công các dự án là cơ quan chủ quản.

Cùng với đó, kiểm điểm về tình hình thực hiện việc hướng dẫn các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ về thủ tục thẩm định dự án đầu tư, bố trí vốn…; công tác chuyển mục đích sử dụng rừng; về đơn giá, định mức, phương pháp xác định giá vật liệu tại mỏ; về vốn ODA; khai thác vật liệu, chuyển mục đích sử dụng đất; công tác di dời hạ tầng kỹ thuật điện.

Theo Bộ Giao thông vận tải, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, tại phiên họp lần thứ 12 của Ban Chỉ đạo và các hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã giao 57 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương, trong đó tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, cung cấp nguồn vật liệu xây dựng, nhất là cho các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam.

Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 20 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu. Các đơn vị đang tích cực triển khai 30 nhiệm vụ là công việc chỉ đạo, điều hành thường xuyên và 01 nhiệm vụ chưa đến hạn, chưa hoàn thành đúng hạn 06 nhiệm vụ.

