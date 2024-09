Thủ tướng thăm, kiểm tra các dự án hạ tầng tại Bắc Ninh

Trong chương trình thăm, làm việc tại Bắc Ninh, sáng 22/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và thăm dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Thống Nhất, thành phố Bắc Ninh.

Dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội dài 112 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh được khởi công đồng loạt ngày 25/6/2024. Đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh có tổng chiều dài là 35,3 km, đi qua 3 huyện Thuận Thành, Quế Võ, Gia Bình và thành phố Bắc Ninh; trong đó, đoạn tuyến vành đai 4 dài khoảng 25,6 km. Dự án có tổng mức đầu tư 5.274 tỷ đồng .

Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt phương án và thu hồi đất giải phóng mặt bằng đạt tỷ lệ gần 98%, diện tích đất còn lại chưa thu hồi chủ yếu là đất ở. Công tác di dời các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật được tích cực, phấn đấu hoàn thành cuối năm 2024, đầu năm 2025. Tỉnh đang triển khai 09/11 khu tái định cư, phấn đấu tổ chức tái định cư cho các hộ dân từ tháng 12/2024 và hoàn thành trong quý 1/2025.

Công tác thi công được tập trung, với việc huy động thiết bị, máy móc, nhân lực và vật liệu chiếm lĩnh toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao. Hiện nay, đang triển khai thi công đồng loạt với 24 mũi thi công trên toàn tuyến với hơn 100 máy móc, ôtô các loại, gần 300 công nhân, lái máy và kỹ sư. Phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án trong năm 2025.

Kiểm tra dự án, tặng quà các lực lượng đang thi công tại gói thầu số 14, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Bắc Ninh, Chủ đầu tư dự án chỉ đạo, phối hợp với các cấp, ngành, lực lượng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tổ chức giải phóng mặt bằng, hoàn thành dứt điểm trong tháng 9 để có mặt bằng cho thi công; liên hệ với các địa phương lân cận như Bắc Giang, Lạng Sơn cung cấp đủ vật liệu san lấp cho công trình.

Cho biết, dự án hoàn thành sẽ tạo không gian phát triển mới, với các khu công nghiệp, khu đô thị, thương mại dịch vụ mới; đồng thời giao thương thuận lợi, thông suốt, giảm chi phí sản xuất, logistics cho hàng hóa dịch vụ, thuận lợi cho giao lưu văn hóa, du lịch... Thủ tướng Chính phủ yêu cầu huy động thiết bị, máy móc, nhân lực tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp,” “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm”, “bàn làm, không bàn lùi”, “làm việc xuyên ngày nghỉ".

Thủ tướng yêu cầu không chia nhỏ các gói thầu, song khuyến khích huy động các doanh nghiệp địa phương tham gia các hạng mục, phần việc phù hợp vừa tạo công ăn việc làm, sinh kế vừa giúp các doanh nghiệp địa phương lớn mạnh. Đặc biệt, huy động các lực lượng thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, quân đội, công an... tham gia các công việc phù hợp và hỗ trợ hậu cần, động viên các lực lượng thi công.

Cùng với thúc đẩy tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường... phải triển khai song song công tác nghiệm thu, hoàn nguyên và các công trình phụ trợ khác, để khi khánh thành đi vào khai thác đồng bộ, hiệu quả.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Thống Nhất tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh và tặng quà các hộ gia đình tại đây.

Khu nhà ở xã hội Thống Nhất do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất làm chủ đầu tư có diện tích 1,58 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 800 tỷ đồng , quy mô gồm 4 tòa nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng, cung cấp 1.080 căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 4.000 người. Dự án được vay vốn từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội, đã giải ngân 100%, với thủ tục hoàn thành trong khoảng 1 tháng.

Dự án đã bán 804 căn hộ, trong đó, khoảng 430 hộ đã được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách với mức vay trung bình 580 triệu đồng/1 hộ, với tổng số vốn đã giải ngân là 250 tỷ đồng . Được biết, các căn hộ bảo đảm chất lượng, sau cơn bão vừa qua không có hư hỏng.

Cùng dự án này, trên địa bàn toàn tỉnh đã và đang triển khai 54 dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp. Trong đó 29 dự án đã hoàn thành, hoàn thành một phần, đang thi công xây dựng, 25 dự án đang thực hiện ở bước chuẩn bị đầu tư xây dựng. Tổng diện tích đất các dự án khoảng 173 ha, các dự án khi hoàn thành sẽ đáp ứng khoảng 7,1 triệu m2 sàn với hơn 77.000 căn hộ cho khoảng 231.000 người.

Trước đây, tỉnh Bắc Ninh gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, tháng 7/2023, trong chuyến công tác tại Bắc Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm một số dự án trên địa bàn, sau đó chỉ đạo tổ công tác về làm việc trực tiếp với tỉnh để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

Đáng chú ý, thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Bắc Ninh sẽ phát triển 30.600 căn hộ trong giai đoạn 2021-2025 và 41.500 căn hộ trong giai đoạn 2026-2030.

Thăm hỏi, tặng quà các hộ dân trong khu nhà ở xã hội Thống Nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính phấn khởi trước những căn hộ khá khang trang và đánh giá cao nỗ lực, cách làm của tỉnh Bắc Ninh trong triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Thủ tướng nêu rõ bảo đảm chỗ ở, an cư lạc nghiệp là yếu tố quan trọng để thu hút nguồn nhân lực, lao động, qua đó thu hút mạnh mẽ đầu tư để phát triển nhanh, bền vững, nhất là với tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp như Bắc Ninh.

Thủ tướng lưu ý nhà ở xã hội được ưu đãi về vốn vay, đất đai… nên có giá thành phù hợp hơn với những người thu nhập thấp, công nhân... Việc làm các thủ tục nhanh, thi công nhanh cũng giúp giảm chi phí và giá thành. Tuy nhiên, các hạ tầng giao thông, điện, nước, hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục, điều kiện vệ sinh, môi trường... phải bảo đảm đầy đủ, thuận tiện cho người dân như với các dự án nhà ở thương mại.

Thủ tướng đề nghị Bắc Ninh tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, góp phần tích cực, hiệu quả cùng cả nước triển khai Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.